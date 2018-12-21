柳傳志建議：年輕人要學識「奔日子」！

從1984年創立聯想，到與外國主要電腦品牌正面競爭，再到現時世界領先，柳傳志創立的聯想集團經過大大小小的風浪，而近年，聯想控股(03396)做起天使投資和風險投資，以「資金+經驗」的方式支持年輕人創業。而他個人而言，更建議年輕人的人生，要有一種積極進取的心態。



柳傳志解釋道：「人是分兩種的：一種是過日子的人；一種就屬於奔日子的人。「奔」的意思就是不停地調高自己的目標，不停地在奔、在追求。當然，你們要有心理準備，因為奔日子比過日子要艱難得多。」



他認為，過日子的人，舒舒服服地把自己家的日子經營好，是人之常情；但奔日子的人有更高的追求，有奔赴的目標，他們比過日子的人更辛苦，卻是社會發展進步的主力。這個社會，需要更多奔日子的人。



至於年輕人要如何奔日子，柳傳志親授奔日子的方法，如學習能力的提高，能夠把聰明變成智慧。智慧其實無非就是勤動腦、勤思考。而學習能力的提高，無非是跟書本上學，看人家怎麼做。在實踐中跟同業、跟朋友去學習，其實更多的是在自己的實踐中學習。



他又指，把做過的事情，不管是大的事情，或者小的事情，重新考慮一遍。



那麼，正處於晚年的柳總現在還很熱衷奔日子嗎？柳總笑言：「我負責福壽康寧，自己年紀大了，鼓勵年輕人往前奔吧。」



當然，過日子也好，奔日子也好，自然不要混日子，不務正業過一天算一天，吃飽了這頓不管下頓有沒有的人生就免了！



－－－－－－

《骰寶坊》誠邀各地【賭王】【賭后】挑戰神人境界，每日更有百萬籌碼等你領取！立即免費下載，體驗《骰寶坊》最真實、刺激的多人在線骰寶遊戲！

遊戲下載：

https://goo.gl/i2t1yj



東網Money18「貼市貼士」功能，助你掌握投資先機

http://bit.ly/2sLtGDm