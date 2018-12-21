新盤UPDATES：凱滙2期暫錄近3千票　尚珩連沽兩屋

市區大盤逆市創出熱銷佳績，發展商全速連環推售單位盡吸市場客源。隨着銷情不斷增加，市場料發展商稍後有機會轉用較為求價策略推盤，加推單位加價幅度料更為顯著。



●凱滙第2期周六截票 暫錄近3000登記

信和置業(00083)等觀塘凱滙第2期，截至今晚(12月21日)已錄得近3,000張入票，超額認購逾7.8倍。市場人士透露，由於該盤1期已售出871伙，套現逾106億元，若2期開售反應理想，相信推盤策略有機會逐漸由求量轉為求價，之後推出單位的加價幅度料會更顯著。



●尚珩連沽兩屋套現逾1.39億

香港興業國際(00480)銷售及市務助理總經理陳秀珍稱，沙田九肚尚珩以招標形式連沽兩座洋房，其中7號屋實用面積2,612方呎，花園面積623方呎，成交價為8,268萬元，呎價31,654元。而16號屋實用面積2,126方呎，花園面積490方呎，成交價5,645.8萬元，呎價26,556元。樓盤共提供61伙，至今累售38伙，銷售金額逾20.36億元。



●何文田山畔極高層戶呎售2.8萬

永泰地產(00369)等紅磡何文田山畔，以招標形式售出1座30樓A室，實用面積1,372方呎，成交價3,841.6萬元，該單位之前價單售價為5,932.1萬元，折實售價亦約4,805萬元，是次做價較之低約20%，成交呎價僅28,000元。資料顯示，同層毗鄰B室今年五月連車位成交呎價為37,250元。



●90 Repulse Bay Road加推兩伙標售

長實集團(01113)的淺水灣90 Repulse Bay Road加推11及12號單位，於下周四(27日)以招標形式發售，兩伙實用面積分別5,584及5,915方呎，花園面積則為284及307方呎。

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