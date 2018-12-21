一周專家樓評：明年樓市未宜太淡？邊區買樓值博？

香港大銀行未有跟隨着美國加息，維持最優惠利率不變。近月不斷下滑的香港樓市，會否因此而「翻生」？明年新盤供應大增，形勢會如何？二手業主怎樣抗衡新盤搶客？專家指不宜過分睇淡明年樓市，原因何在？港珠澳大橋通車，在哪些地區買樓投資值博？填海增加商業樓面，對香港未來發展有甚麼好處？



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【陳坤興】：明年新盤搶攻 銷情勢勝今年

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縱使樓市整固期仍然持續，二手交投仍然偏淡，但整體新盤市場受凱匯推售刺激，12月新盤銷情明顯回升。而截止目前為止，本月至今一手銷售已達至1,000宗水平，較上月不足400伙，彈升1.5倍。



不過，整體而言，今年全年新盤銷售仍較去年顯著回落，截止目前為止，今年一手新盤銷量約達1.5萬伙，較去年全年18,125伙減少17%。



今年新盤銷售減少，主要受樓市整固期開始，發展商推盤明顯較去年減少，不過隨着未來供應增加，以至整體新盤貨尾量亦已回升至1.3萬伙以上。



再者，預期來年可供推售新盤亦達3萬伙以上，新盤供應增加以至整體貨尾量增加。筆者相信來年新盤市場仍會保持熱鬧，整體一手銷情應較今年有所回升；並期望隨着一手回升，亦可有助帶動二手市場復甦。



Q房網香港董事總經理 陳坤興



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【張聖典】：明年新盤供應多 二手樓勢捱打

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東網的讀者，大家好！筆者在此預祝大家聖誕快樂、新年進步！



據數據顯示，2018年二手住宅買賣成交表現，截至11月共錄得大約4萬宗，對比2017年同期3.9萬宗，有輕微上升。



不過，成交數量實際上在2018年下半年開始出現下跌的情況。由上半年平均每月大約4千宗逐步跌至11月的大約2千宗，二手樓價個別亦見有大約10至15%的下調。



雖然二手樓價有下跌情況，從而帶動不少買家睇樓，但二手交投量相信在未來數月都不會大幅顯著上升。筆者估計，主要原因是由於經濟上的客觀環境及不明朗因素的出現，如美國加息、中美貿易戰持續，經濟增長放緩等。



在種種因素的影響下，相信現時部分市場上的買家都會預期樓市仍有機會繼續下調，從而在入市方面採取觀望的態度，可能進一步令樓市進入鞏固和調整的狀況。



在2019年，靠過往政府大力的推地的努力，預計一手住宅供應可達到每年超過2萬伙的水平。由於地產發展商在銷售、提供優惠、財力及掌握市場資訊方面都較二手業主優勝，相信2019年的住宅市場方面亦會由一手交易主導。



近期觀塘新盤凱滙，首輪及第二輪的銷售成績十分理想，反映市場上的購買力及剛性需求依然非常強勁，同時亦印證筆者認為未來至少短期內的住宅市場仍會由一手主導的看法。



對此，筆者奉勸如有二手業主希望放售物業，應更積極主動掌握市場資訊，甚至考慮擴大議價空間或延長成交期，才能盡量與一手樓盤抗衡。



普縉集團企業發展部總監(估值及物業管理) 張聖典



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【林浩文】：港珠澳大橋效應 新界樓市看俏

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港珠澳大橋通車，引起了不少話題。最近不少媒體指出，東涌成為被遊客逼爆的「重災區」。今日想跟大家分析港珠澳大橋通車，對新界樓市的影響。



大家要首先忘記居住環境、購買力、面積等問題，考慮大灣區融合，港珠澳大橋在「黃金三角形」來看，新界區有其優勢。特別是東涌、屯門、元朗，因香港未來大部分規劃都在香港西面為主而受惠。



至於在九龍的西面，有西九文化區、高鐵站、再加上港珠澳大橋通車，大嶼北有隧道連接屯門，又能夠從屯門經西部通道連接到深圳的南山區。



大家細心觀察，當中有數個地點都有相對較佳的投資價值，經過的地點有東涌；大家亦可以留意北大嶼山和東大嶼的概念，以及之後的人工島、填海。筆者相信，北大嶼會主力發展，而南大嶼集中保育。因此，東涌有着橋頭堡的作用。



另外，東涌附近有人工島、未來機場附近有北商業區、Skycity，在一連串建築和發展項目下，未來東涌的發展潛力不細。



除此之外，屯門亦有其優勢，只要屯門至赤鱲角連接路落成，由機場到屯門，以及經西部通道到深圳的南山區的交通時間都可以大幅減少，因此，這些地區未來的投資潛力都較大。



萊坊執行董事及估價及諮詢部主管 林浩文



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【陳永傑】：樓市底子厚 勿過分睇淡

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香港樓市上月已蠢蠢欲動，豪宅以至超級豪宅密密有成交；新一輪居屋攪珠之後，向隅客紛紛回流私樓市場，反映樓市底子不俗，不宜看得太淡。



中美領導人的會面，得出的共識是首先停止再增關稅，然後以90日時間談判達成貿易協議。



上月市場注意力全部集中在零星劈價個案以及中美峰會消息，很多人忽略了市場有一些豪宅交易，超級豪宅更是靜靜地起革命以高價成交。只是市場悲觀情緒掩蓋一切，忽略了實力買家低調入市。



待新一期居屋攪珠有結果，落空的申請者大量回流到二手私樓市場，形成一些細價樓盤成交突然「架勢」，交投量大增。此時市場才驚覺不少買家進行趁低吸納行動。



不少人估計未來政府會在東大嶼興建人工島造地1,700公頃，透過填海所得的土地儲備，可興建26至40萬個住宅單位，給予70萬至110萬人口居住，其中7成為公營房屋。預計首階段的住宅單位可在2032年入伙，到時居住問題自然解決，現時不必急於買樓。



大家想想，距今年期達13年。據政府計劃的東大嶼中部水域人工島相關填海研究需時4年，填海工程能否在9年時間完成到首期，值得懷疑。但眼前未來13年，市民的居住如何應對？



都是那一句忠告：「時間不等人，要買樓就買樓，早買早着！」



中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑



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【黃漢成】：填海增商業樓面 有利香港發展

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香港中區寫字樓租金持續高企，對於一眾業主而言當然是好事，但對香港營商環境、未來發展等，相信是百害而無一利，而在大嶼山填海造地，實屬一個不錯的選擇。



政府推出「明日大嶼」願景，未來填海興建的人工島，將可提供4,000萬方呎商業樓面，幾乎等同另一個「新中環」；香港中區寫字樓租金長期居高不下，超甲廈租金更是位列全球之冠。



雖說天價寫字樓租金凸顯出香港核心區之矜貴身價，然而另一方面卻使香港營商環境更為困難，4,000萬方呎新增優質商業樓面，無疑能滿足市場上強烈的需求，對香港未來經濟發展，更是至關重要。



政府近年雖致力發展東九龍CBD2(第二個核心商業區)，畢竟該區屬較舊區份，對一些跨國大機構而言，吸引力始終稍遜，而交椅州人工島距離中環只有約10公里，大可視為中環商業核心區的延續。



另外，鄰近機場及港珠澳大橋，擁有交通地利優勢，日後待道路及鐵路接通後，由交椅州前往港島中區，可說是較東九龍更加方便，況且此CBD3(第3個核心商業區)有望打造成綠色及智慧商業區，相信對於高端的跨國機構而言，必定更具吸引力。



美聯工商舖行政總裁 黃漢成



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