信邦控股旗下暫停電鍍生產

信邦控股(01571)公布，目前在中國江蘇省無錫市營運四個電鍍生產設施。於2018年12月18日，楊市工業園通知無錫生產基地，即時對園區內所有租戶暫停水處理服務，暫時集團不知道水處理廠何時可以恢復水處理服務。



因為無錫生產基地產生的廢水沒有辦法排放，無錫生產基地在別無選擇的情況下，在水處理廠恢復提供服務之前只有暫停其電鍍生產。



集團已聯繫受無錫生產基地服務暫停影響的客戶，並將無錫生產基地的電鍍工序，遷至集團位於惠州及天津地區的其他生產設施作為緊急後備計劃，以確保受無錫生產基地電鍍生產暫停影響的客戶，可以得到持續產品供應。



截至2017年12月31日止財政年度及截至2018年6月30日止6個月期間，無錫生產基地的收入分別佔集團總收入約15.6%及13.9%。

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