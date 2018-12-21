樓價UPDATES：年尾租務市場轉旺　形品．星寓極速租出

二手買賣氣氛淡靜，但租務市場表現則見平穩，大角咀形品．星寓有單位放租1日即成功租出。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區



●鰂魚涌太古城銀星閣高層D室兩房戶，實用面積749方呎，有租客鍾情單位附有新裝修，議價後以2.85萬元承租，實用呎租約38元。上址為業主於2017年以1,580萬元購入，租金回報率約2.2

厘。



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九龍區



●形品．星寓中層J室，以兩房間隔，望獅子山景，實用面積約473方呎。業主以約2.3萬元放租1日，即吸引區內人士洽詢，雙方議價後減2,000元，以2.1萬元租出，實用呎租約44元。



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新界區



●馬鞍山薈朗1座中層A08室一房戶，實用面積297方呎，座向東面享山景。單位原每月叫租1.5萬元，放租兩個月，以1.38萬元租出，實用呎租逾46元。若以業主2016年購入價計，回報率約3.8厘。



●屯門寶怡花園3座低層F室，實用面積415方呎，屬兩房間隔，減價1000元後，以8,400元不包管理費等雜費租出，實用呎租20元。



●屯門豐景園3座中層1室兩房戶，實用面積309方呎，有區內租客見單位附設裝修及連基本家具，可即租即住，因此預繳3個月租金，以9,500元承租，呎租近31元。



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