十大屋苑尋底！兩個全年升幅化灰　嘉湖呎價下試9千

樓價繼續尋底，一份反映二手住宅價格走勢的數據已連挫12個星期，續為十年最長跌浪，累挫達6.36%。十大屋苑中，有兩個今年樓價升幅已全數蒸發；其中，天水圍嘉湖山莊現時平均實用呎價僅9,176元，較去年底低約3.4%。



中原城市領先指數(CCL)最新報174.74點，按周進一步下跌約0.49%，返回今年3月水平。而自從8月錄得188.64點史上高位後，已累積回落約7.37%。至於大型屋苑、中小型及大型單位3個主要指數亦持續下瀉，按周跌約0.09%至0.58%。



該行黃良昇指出，近期市區新盤銷情熾熱，加上美國加息，以及本港大型銀行維持利率不變等因素，將於明年1月中才開始反映。他預期樓價持續向下，CCL在第二季止跌。



此外，分區指數以新界區最失色，其中新界東樓價指數報184.74點，按周跌1.93%，跌幅為各區最大。而新界西亦較上一周跌價0.92%，連續九周向下，追平同區十年前錄得的最長下跌紀錄。



據該指數成分屋苑資料，嘉湖山莊呎價在整體樓價下跌的12周期間，累瀉達8.1%，令該盤呎價比去年底的約9,501元還要低。另一個樓價「回到起點」屋苑為將軍澳新都城，目前呎價15,135元，亦比去年底低約3%。



至於其他新界上車屋苑，最近樓價亦不斷破底，美聯張國成表示，元朗YOHO Town第2座高層F室，實用面積393方呎，原叫價613萬元，減價至568萬元售出，呎價14,453元。售價創屋苑今年低位，而同類兩房，高峰期售價曾達730萬元，現跌價約22.2%。



屯門上車天堂「置樂三寶」樓價險守「3球」。中原李梅芬表示，利寶大廈中層C室，實用面積234方呎，以302萬元售出，創該廈今年新低，呎價12,906元。一個面積相同的低層C室十月以382萬元登記售出，是次層數較高，但做價卻低80萬元，差幅約20.9%。



不過，個別市區大型物業罕有海景單位，仍然有價有市。中原黎浩棠表示，紅磡黃埔花園9期10座高層E室，實用面積860方呎，三房套房間隔，屬單邊全海罕有放盤，以1,868萬元售出，呎價21,721元，創屋苑呎價歷史新高。該期數的同類單位一向極少放盤，過去數年都未錄成交。

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