759阿信屋母企半年轉賺143萬

759阿信屋母企CEC國際(00759)公布，截至2018年10月31日止6個月業績，期內收入9.14億港元，按年減少1.9%，雖然毛利減少，但在銷售及分銷費用大減下，錄得淨利潤143萬元，2017年同期則虧損2,085萬元；每股盈利0.21仙，不派中期息。



期內零售業務錄得分部收入8.52億元，僅較去年同期相差0.9%，約佔集團總收入93%，2017年為92%。毛利方面，零售業務分部毛利為2.95億元，按年下跌約16.2%，分部毛利率為34.7%，2017年為41%，按年下降6.3個百分點。



於2018年10月31日，集團經營187間分店，2017年10月31日則為220間，分店數目按年淨減少33間，約15%。在租金及直接工資顯著減省下，期內銷售和分銷成本為2.49億元，按年下降16.7%。與此同時，受惠於人民幣匯價大幅下降，促使製造業務產生一項約1,394萬元的未實現匯兌收益，2017年則虧損約493萬元。由於未實現匯兌收益或虧損並非現金項目，故此均不會對業務產生實質現金影響。



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