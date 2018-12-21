夜市UPDATES：道指彈近400點　港夜期高水

美股從周內跌市中反彈，道指小幅高開後，美聯儲官員講話刺激升勢擴大至近400點，目前報23,226點，升366點；標指報2,490點，升23點。納指在熊市邊緣反彈，目前報6,549點，升21點。



美聯儲第三把手，紐約聯儲銀行行長威廉斯(John Williams)表示，準備重新評估看法；進一步加息並非承諾，並稱正非常仔細地聆聽市場對經所面臨的風險的擔憂。



Nike勁飆近8%；麥當勞、可口可樂均漲逾2%。



美國聯儲局議息後發表的政策立場「唔夠鴿」，加上憂慮政府停擺，重挫周內美股表現，全球經濟增長放緩及國際貿易緊張關係的不確定性困擾着國際金融市場。



美國政府仍面臨停擺危機，美國眾院通過臨時政府撥款議案，包括給邊境築牆撥款50億美元，市場關注隨後參議院的投票表決。特朗普警告稱，若民主黨人投票否決建造邊境牆，政府可能關門很長時間。



港股期指夜市目前報25,756點，升99點，高水3點。歐股無力反彈，英股跌0.23%；德股跌0.19%；法股跌0.5%。



【22:32】市場憂慮美國政府再現關門危機，即暫時關閉一些提供非必要服務的政府機構，美股道指周四(12月20日)重挫464點後，周五(21日)早段回穩，高開63點，報22,923點。以科技股掛帥的納指周四盤中曾較今年8月高位累挫逾20%，技術上一度進入熊市，周五早段反彈46點，報6,574點。



據Sundial Capital Research數據顯示，截至本周四為止，約38%的紐交所及納斯達克上市股份，創52周新低。而自1984年以來，只有8個交易日的創新低比率高過現時水平，當中兩日在1987年股災的「黑色星期一」及翌日，其餘均在2008年金融海嘯爆發後的10月及11月。不過，統計亦顯示，當創新低股份比率增至逾35%後，標指之後1周及3個月平均分別漲3.8%及3%。



公司消息方面，全球最大體育用品公司Nike第二季度純利增長10.4%至8.47億美元，每股賺52美仙，遠超市場預期的46美仙，期內收入增至93.7億美元，亦勝預期，其中中國銷售連升18季，急升26%至15.4億美元，財務總監Andy Campion稱業務未受中美貿易戰任何影響。Nike股價早段飆9.15%，至73.71美元。

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