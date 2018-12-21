日本設計商住樓「白樹」　被譽為21世紀最具想像力建築！

外媒報道，日本藤本壯介建築事務所設計出一棟名為「白樹」，法文名稱「L’Arbre Blanc 」及英文名稱「The White Tree」的樹狀商住用塔樓，非常新奇，被評為21世紀最具想像力的建築。



藤本壯介(Sou Fujimoto)乃日本新生代最有才華的建築師之一，他所設計的建築都非常奇葩，看起來很貼近自然，而他正在籌建的樓高56米的樹狀塔樓白樹，每戶都有獨立的私人露台和私人空中花園。



藤本的設計風格非常喜歡把樹放進房子裏。最近，上述他的新作白樹，更加直接把整個房子變成一棵樹。



白樹是為他為法國蒙彼利埃市特別設計的，一共有17層，可作商住用途，塔樓裏面可以辦公，辦藝術畫廊，做餐廳、酒吧甚麼的。



它看起來像是一棵白色的大樹，不過對建築材料的需求可能要高很多，如果藤本真能建成，不失為一道靚麗的美景。之不過，每戶售價要多少，可真難預估，畢竟，藝術嘛，無價喎？



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