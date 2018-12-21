中央經濟工作會議重申「六穩」任務

國務院金融穩定發展委員會已連續兩日「發功」，繼周四(12月20日)發放內地資本市場風險已充分釋放的正面信號之後，周五(12月21日)又在盤中發表聲明，提早暗示中央經濟工作會議或有利好政策消息。



中央經濟工作會議內容在周五收市後公布，指明年經濟運行保持在合理區間，重申「六穩」任務之一包括穩金融。會議指出，宏觀政策需強化逆周期調整，繼續實施積極財政政策及穩健的貨幣政策之外，亦需適時微調以穩定市場需求。明年將持續化解重大風險，堅持結構性去槓桿的方向，也防範金融市場異常波動。



●改革國企及資本市場

與此同時，會議亦確定明年重點工作，包括穩步推進企業優勝劣汰，加快處置「殭屍企業」(即獲政府等支持而免於倒閉的負債企業)，制訂退出實施辦法；加快教育、育幼、養老、醫療、文化、旅遊等服務業發展；構建樓市健康發展長效機制，堅持「只住不炒」的定位，透過因城施策、分類指導，完善樓市及住房保障體系。



在經濟體制改革方面，加快國資國企改革，改組成立一批國有資本投資或運營公司；積極推進混合所有制改革，加快推動中國鐵路總公司股份制度改革，更要支持民營企業發展。



資本市場亦要通過深化改革，以達到規範、透明、開放及有韌性，提高A股公司質量及完善交易制度，引導更多中長期資金入市，推動上海交易所設立科創板並盡快落實試點註冊制。



市場觀望內地最新經濟政策，滬深兩地股市周五走勢偏軟。其中，滬綜指曾失守2,500點，低見2,498點，收市仍跌0.79%，報2,516點，不但連跌四日，更創逾兩個月新低。深成指昨收7,337點，跌1.2%；深圳創業板指數收1,270點，跌0.61%。



分析認為，A股明年初段仍甚艱難，但相信將「先苦後甜」，至明年底滬綜指或有雙位數升幅。



－－－－－－

《骰寶坊》誠邀各地【賭王】【賭后】挑戰神人境界，每日更有百萬籌碼等你領取！立即免費下載，體驗《骰寶坊》最真實、刺激的多人在線骰寶遊戲！

遊戲下載：

https://goo.gl/i2t1yj



想睇更多一、二手樓精彩故事，即click以下連結：

新盤置啱睇

http://money18.on.cc/newflat/



二手置啱Feel

http://money18.on.cc/usedflat/