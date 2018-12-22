東方日報B2：憧憬網遊復批　騰訊股價彈半成

內地恢復部分網絡遊戲審核，利好手機遊戲及相關股份，騰訊控股(00700)周五(12月21日)股價更大升4.51%，為11月15日之後最大單日漲幅，收報315.2元，市值單日增加約1,294億元，重越3萬億元關。不過，券商認為騰訊反彈主要受冚倉盤帶動，觀乎其市盈率逾30倍，較美國科技股為高，加上環球股市勢續波動，直言對其股價前景有保留。



內地傳媒報道，中宣部版權局副局長馮士新出席中國遊戲產業年會致詞時表示，首批部分網絡遊戲已經完成審核，正在盡速核發版號。這是今年3月底內地暫停審批遊戲版號之後，首次有官方確認重新恢復網絡遊戲審批程序。



馮士新表示，網絡遊戲行業未來的發展需要承擔更多社會責任，批評目前內地青少年沉迷遊戲、過度消費等問題嚴重，產業發展中過度追逐利潤、侵權抄襲及消費欺詐等問題不斷出現，中央將會制訂措施規範，同時會研究建立信用檔案，嚴格規範市場競爭秩序。



周五開市騰訊股價曾再度跌穿300元關，最多下跌1.53%，低見297元。但在內地恢復部分網絡遊戲審核的消息刺激下，股價一度倒升5.64%，高見318.6元，全日成交額達129.71億元。當中，收市競價時段已達16.81億元，佔全日成交額約12.96%。



此外，騰訊周五錄56宗逾千萬元的主動買盤，其中最大一宗為於尾市以每股318元購入18.93萬股，涉6,019.74萬元。而北水透過港股通淨買入3.78億元。



另方面，騰訊美國預託證券(ADR)周五早段繼續做好，高見316.53元，較香港收市高1.33元。



野村證券發表報告認為，馮氏的言論意味即將有新的網絡遊戲獲審批，符合該行估計最快今年底或明年初恢復審批的預測，相信困擾市場多時的監管陰霾快將消除，有利改善騰訊的投資氣氛，直言是該行首選。



瑞信透過行業渠道了解，相信內地網絡遊戲首批檢視已經完成，並且正按進度等待審批許可。雖然暫時未知相關數量，但對內地網遊行業影響屬正面，隨着透明度轉佳，重申騰訊為其網上娛樂行業的首選，維持該公司「跑贏大市」投資評級，目標價411元。



儘管大行唱好，但宏滙資產管理董事及投資策略總監林嘉麒卻認為，臨近年結長倉基金不傾向增持股票，因此周五騰訊股價急彈，相信只是淡友的空倉回補，直言騰訊「升多浸」至330元已見近期頂部，呼籲投資者趁高獲利。他又表示，即使中央恢復審核網遊，但於尺度上已經收緊，而且美國不少科技股市盈率已跌至20多倍，加上未來環球股市續有下跌風險，投資者未必願意再給予騰訊估值較高溢價。



豐盛金融資產管理董事黃國英表示，騰訊可能需要2至3年時間讓其他業務如小程序及雲服務上軌道，以平衡網遊的業務，加上內地經濟續有下行風險，故不預期騰訊股價短線可重上360至370元的高位。



再者，若然股市大跌，騰訊亦要跟跌，尤其是近日資金撤出環球股票交易所買賣基金(ETF)，所有股份會受累。



值得留意是，根據《東網Money18》統計，騰訊為最多股民關心的股票，其次為滙豐控股(00005)、建設銀行(00939)、中國平安(02318)及香港交易所(00388)。此外，截至周五止，今年來有15隻恒指成分股跌幅超過兩成，其中瑞聲科技(02018)累挫67.14%。

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