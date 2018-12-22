葉尚志：潤電估值相對吸引

第一上海首席策略師葉尚志在東方產經「專家點評」專欄中表示，港股大盤在本周明顯受壓，恒指又再跌回到50天線以下。市場對經濟前景的憂慮遲遲未能散去，因此對政策面的憧憬要求來得更加強烈。然而，假如政策放鬆力度未能滿足市場需求的話，要提防股市有伸延跌勢的機會。



目前，美股有展現新一波跌浪的傾向，而A股亦再現回整勢頭，相信港股維持了有三個月的階段性平衡狀態，也將要面對新一輪的衝擊考驗。技術上，恒指的圖表支持位分別見於25,495點及25,092點，宜注意能否守穩其上。



華潤電力(00836)在近期表現出較強抗跌力，一方面體現了公用股的防守性特質，另方面，市場預期煤炭價格有回落機會，有助內地燃煤電廠的成本下降，相信可促使資金進一步流入，建議可關注潤電調整時的吸納機會。



事實上，在市場仍充斥着不明朗因素的形勢下，資金在過去一段時間已有流入公用股避險的情況，而一些香港的公用股如中電(00002)和煤氣(00003)，股價都因此而被推高了，其估值亦已進入了偏高水平。



然而，對比下，同樣是恒指成分股的潤電，預期市盈率只有10倍多，股息率接近6厘，在估值上都顯得更為吸引，相信將可獲得資金進一步的關注。建議可於14.5元買入，止蝕13元，目標看17元。



第一上海首席策略師 葉尚志(作者為註冊持牌人士)

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