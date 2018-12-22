鄺民彬：A股受累限售股解禁

凱基證券執行董事及研究部主管鄺民彬在東方產經「專家點評」專欄中表示，美國聯儲局一如預期加息0.25厘，並下調明年加息次數預測。同時，聯儲局成員亦調低長期中性利率的預測，由3厘調低至2.75厘。不過，市場認為是次聲明較偏向鷹派，憂慮其緊縮政策將會影響經濟增長。



事實上，受聲明影響，美國十年期國債孳息率即時回落，令其與兩年期債息的差距進一步收窄，債息倒掛的憂慮再度升溫，料繼續利淡整體投資氣氛。



內地樓市出現放鬆調控的迹象，當中山東菏澤市取消新購住房限制轉讓措施，為中國首個取消限售政策的城市，而廣州市的商服類物業亦將不再限定銷售對象，均被市場解讀為放鬆樓市調控的信號。



事實上，近月出台的樓市調控措施已愈來愈少，加上現時中國經濟下行壓力升溫，為穩定經濟增長，調控措施確實存在放鬆空間。另一方面，近期部分地區亦出現下調房貸利率及加快審批迹象，加上11月的新增人民幣貸款環比增加近80%，亦有助增強市場流動性。



雖然內地樓市銷售仍較疲弱，惟考慮到基數效應，加上行業估值已處於歷史底部區間，料內房股具反彈空間。



A股近日持續調整，而根據市場數據，A股的限售解禁市值除於12月達2,700億元人民幣外，於明年1月亦逾2,800億元人民幣，為近期高位，要待2月才有望回落至約1,600億元人民幣水平。受限售股解禁影響，或為二手市場帶來沽壓，限制A股表現。



港股方面，外圍持續動盪，拖累港股失守多條平均線。由於近期交投量明顯縮減，加上市場觀望氣氛濃厚，料於年底前恒指仍難出現突破，20天線為主要阻力位。



凱基證券執行董事及研究部主管 鄺民彬(作者為註冊持牌人士，其及其有聯繫者並無擁有上述建議股份發行人之財務權益)

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