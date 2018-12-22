美股收市：道指跌414點　納指陷入熊市

投資者憂慮白宮政府面臨停擺危機，美股三大指數先升後回軟。道指早段最多升近400點，至中後段轉勢受壓，全日收報22,445點，跌414點或1.81%，連跌3日；標指收報2,416點，跌50點或2.06%；納指收報6,333點，跌195點或2.99%，該指數已經自高位回落逾兩成，陷入熊市區間。



全周計，道指累跌6.87%，創2008年10月以來最大單周跌幅；標指累跌7.05%，創2011年8月以來最大單周跌幅；納指累跌8.36%，創2008年11月以來最大單周跌幅。



美國政府仍面臨停擺危機，美國眾院通過臨時政府撥款議案，包括給邊境築牆撥款50億美元，市場關注隨後參議院的投票表決。總統特朗普警告稱，若民主黨人投票否決建造邊境牆，政府可能關門很長時間。



對於市場跌勢，美國聯儲局第三把手，紐約聯儲銀行行長威廉斯(John Williams)表示，準備重新評估看法；進一步加息並非承諾，並稱正非常仔細地聆聽市場對經所面臨的風險的擔憂。



據Sundial Capital Research數據顯示，截至本周四為止，約38%的紐交所及納斯達克上市股份，創52周新低。而自1984年以來，只有8個交易日的創新低比率高過現時水平，當中兩日在1987年股災的「黑色星期一」及翌日，其餘均在2008年金融海嘯爆發後的10月及11月。



不過，統計亦顯示，當創新低股份比率增至逾35%後，標指之後1周及3個月平均分別漲3.8%及3%。



公司消息方面，體育用品公司Nike第二季度純利增長10.4%至8.47億美元，每股賺52美仙，遠超市場預期的46美仙，刺激股價全日逆市飆升7.17%。



科技股續承壓，Facebook收跌逾6%；蘋果公司跌3.89%；Netflix則下挫5.45%。

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