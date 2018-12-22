1周10大科技新聞：iPhone 11現真身！？

1周10大科技新聞如下：

1.iPhone 11驚艷亮相 採用真全面屏設計

外媒報道，iPhone X雖開啟M字屏手機時代，但在全面屏的發展中卻停滯不前。國產手機相繼推出真全面屏之時，今年的新iPhone XS還是採用M字屏設計，這也成為新iPhone叫好不叫座的原因之一。但據網友爆料，明年的iPhone 11(iPhone XI)將有全新設計。



據被曝光的iPhone 11渲染圖，可清楚看到其設計將為真全面屏，屏幕邊框進一步縮窄，成就超高屏佔比。



2.分析師：明年首季iPhone產量或減產400萬部

外媒報道，在2019年首季，蘋果公司(Apple Inc.)或削iPhone產量400萬部，當中以iPhone XR佔最多，主因是中國市場需求不如預期。



羅森布拉特證券(Rosenblatt Securities)分析師Jun Zhang表示，Apple今年推的3款iPhone，售價最便宜的iPhone XR受影響最大，預計該手機明年首季產量會減少250萬部，在再削減的400萬部中比重超過60%。另預計iPhone XS會減少100萬部，iPhone XS Max削50萬部。



3.功能手機攻陷亞洲 銷量連升4季

據數據機構Counterpoint報告，屬舊時代產物的功能手機(Feature Phone)銷量連續4個季度增長，因發展中國家的市場需求強勁；與此同時，智能手機銷量仍然下滑。



深圳傳音控股旗下iTel和諾基亞品牌授權商HMD成為全球功能手機市場領導者，各自佔14%市場份額；印度Jio佔11%，三星佔8%。這些廠商正在印度和非洲等新興市場推出廉價的4G功能手機。



4.三星全新平板被指抄襲Surface

外媒報道，三星即將推出型號為SM-W737Y的平板電腦，已通過美國聯邦通信委員會(FCC)認證，該平板採用Windows 10作業系統，摒棄傳統的Andriod系統。雖看似是創新，不過其設計被指抄襲Surface，因SM-W737Y同樣擁有支架、可同時使用鍵盤支架。



硬件規格方面，料支持WCDMA、LTE、藍牙5.0和WiFi連接，及可插入SIM卡等。目前這款產品已經在新西蘭和澳洲發布。



5.傳任天堂明年推新版Switch 分析：加快更替抗手遊

科技網站消息指，日本遊戲機生產商任天堂的王牌遊戲機Switch，將在2019年下半年推新一代機種，目前幾乎可以確定新機會提升內部存儲空間，顯示屏解像度可能提升。



Switch推出約2年，累積銷量近2,000萬部，其一直是任天堂的主要收入來源。分析指，為抗衡不斷蠶食市場的手遊，任天堂或需加速更新產品，才有望推升盈利。



6.華為：2018年手機全球出貨量將破2億

內媒報道，華為終端手機產品線總裁何剛宣布，12月25日，2018年度公司在全球的手機發貨量預計突破2億部；預計2019年出貨量目標2.3億至2.5億部。以此計算，明年發貨量增長15至25%，增長率略低於今年30%，但仍屬高速。



7.另拓商機 俄公司生產1967年福特野馬魔改電動版！

外媒報道，俄羅斯公司Aviar公布計劃發展電動版福特野馬，使用1967年福特野馬的經典Fastback設計，融入現代裝備，期望在芸芸電動汽車品牌中另拓商機。



儘管這是1款電動驅動的車輛，但配置雙電動機，最大功率840馬力，峰值扭矩966Nm，極速為155MPH(每小時約250km)，可以在2.2秒內由靜止加速至每小時100km。Aviar稱，該車的續航里程將達315英里(約507公里)。



8.iOS十大賺錢Apps七個靠「睇」

據應用研究公司Sensor Tower資料，今年全球收入最高iPhone和iPad應用程式(Apps)榜單均由視訊應用主導，共佔7席，包括最賺錢的串流視訊應用Netflix。



今年截至11月底，排首位的Netflix通過iOS平台獲得的訂閱(subscription)收入達7.9億美元，遠超第2名的騰訊視訊錄得的4.9億美元；榜單中其餘視訊應用包括愛奇藝、快手、優酷和Hulu等。另收入排前10位中有5個是來自中國，其中2個屬騰訊(00700)旗下。



9.礦難停不了！多款虛擬幣礦機低過1折求售

據全球第一大礦機廠商比特大陸(Bitmain)官網，曾經爆炒至上萬、乃至數萬元人民幣(下同)的礦機，現已大幅降價。與年初定價相比，多款機型已降至低於1折，最低僅300元。其中，螞蟻礦機T9+10.5T(包括APW7電源)，單價1,800元，APW7電源單價650元，也就是該礦機實際售價僅1,150元。



10.三星、LG擬明年2月推首批5G手機

韓媒報道，三星電子和LG電子計劃在明年2月推出第一代5G智能手機，以配合明年3月南韓推出商用5G流動服務。



業內人士稱，LG也準備在明年推出一款5G智能手機，搭載高通5G晶片組的升級版G7 ThinQ，但尚不確定新的手機是否會命名G8 ThinQ。公司目標是在2020年將智能手機業務扭虧為盈，並將5G時代視為一個新的機遇。

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