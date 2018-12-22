股市暴跌後　亞洲超級富豪身家勁縮逾1300億美元

環球股市回落，令超級富豪身家普遍縮水。據彭博億萬富豪指數，全球500名超級富豪中，有128名是亞洲人，他們在快將完結的2018年暫共損失1,370億美元，是自2012年有記錄以來首次錄得該區財富下降。



另外，全球500名最有錢富豪在今年暫共損失5,110億美元。富豪們的總淨資產在年內可謂大上大落，今年初投資者睇好股市，全球富豪的總淨資產一度增至創紀錄的5.6萬億美元，但及至周五收市，數字已降至不足5萬億美元。



環球貿易局勢緊張，加上股市回落，是亞洲區超級富豪身家普遍縮減的主因之一，當中以中國科技業的衝擊最嚴重；另印度和南韓亦未能幸免。



瑞銀駐香港經濟學家Philip Wyatt說，今年股市艱難，加上貿易戰，對很多行業構成挑戰，但預期下跌趨勢不會持續至2019年，亦不會令億萬富豪的人數大降。



以百分比計，京東集團行政總裁劉強東是損失最大的富豪，財富減少近一半，達48億美元。

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