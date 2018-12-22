中財辦：今年中國GDP料逾90萬億人幣

外電報道，中財辦副主任韓文秀在中國經濟年會透露，2018年中國國內生產總值(GDP)預計逾90萬億元人民幣，折合約13.7萬億美元，人均GDP約9,900美元。



就業方面，他指，今年新增職位1,300萬個，城鎮失業率在5%以內。



他表示，2018年中國的宏觀經濟面臨複雜多變的外在環境；必須精準把握宏觀調控，對經濟運行的短期問題，在需要時作必要調控。



韓認為要正確用好5個新機遇，並指經濟全球化雖遇到逆流，但不會逆轉；全球新一輪科技革命和產業變革正發展，創新成果層出不窮；和平與發展仍是當今時代的主題；解決世界性難題需要國際合作，中國擁有不可或缺的作用；各國仍需要在中國尋找各種發展機遇。



就上述新機遇，他指有多重含義，包括優化經濟結構的新機遇；提升科技創新能力的新機遇，關鍵技術樽頸，短期很難受，但也是機會；深化改革開放新機遇；加強綠色發展的新機遇；參與全球經濟治理變革的新機遇。



據中國國家統計局數據，2017年全年GDP為逾82.71萬億元人民幣。若按此計算，2018年的按年增長率為8.8%。

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