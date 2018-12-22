1周10大銀行新聞：銀行界料港明年有機會加息

1周10大銀行新聞如下：

1.IT界籲政府分享大數據

香港逐步由傳統金融體系為主，轉型至高速數碼經濟。智慧城市聯盟金融科技委員會主席陳家豪接受《東網》專訪時指，若要成功轉型，政府應帶頭引領企業，披露市場資金流動及支付活動數據，供業界分析市場走勢及部署業務發展。



2.滙豐力谷轉數快商戶支付

銀行搶攻「轉數快」商戶支付功能，滙豐銀行透露，現已接通旗下逾百企業客戶支援轉數快手機付款服務，所有參與轉數快的銀行戶口均可使用，硬撼內地支付商龍頭地位，參與商戶均指可節省行政及資金成本。



3.港三大發鈔行維持利率不變

美國聯儲局一如預期加息0.25厘，香港銀行則按兵不動。9月帶頭加息的滙豐銀行，周四率先宣布最優惠利率(P)及港元活期存款利率，維持5.125厘及0.125厘不變。銀行家分析，若再調高最優惠利率，憂再拖慢市場貸款增速，惟料港明年有加息機會。



4.港銀內地貸款3年來首現萎縮

內地企業債務違約影響香港銀行貸款表現！香港金融管理局最新季報顯示，港銀內地相關貸款表現遭受牽連，於今年第3季按季萎縮2.1%，為2015年底以來首次倒退，而內地貸款的資產資素更見惡化。不過，零售銀行的淨息差則有擴闊迹象。



5.港明年經濟恐10年最弱

環球經濟動盪，拖累香港經濟亦不容樂觀。中國銀行(香港)(02388)展望，香港經濟下行壓力正在加大，明年實質經濟增長率將放緩至2.3%，較今年3.2%的預測增長率顯著放緩，同時低於過去10年平均2.7%的增長。



6.金發局7招谷港壽險

金融發展局周一發表報告，提出7項提升香港人壽保險中心地位的建議，包括鼓勵企業發行長年期債券，以及推進保險科技發展等。



7.人行本周淨投放6000億

人行周五(21日)共開展500億元人民幣(下同)逆回購操作。據測算，人行公開市場本周將淨投放6,000億元，創11個月單周新高。



8.內企債違約破千億

中國企業債券違約規模突破千億元人民幣，與數量齊創出新高，債券持有人逐步接納破產重整方案，分析認為這讓市場更有效率淘汰違約的民營企業，惟債權人平均僅收回10至15%本金。違約情況亦為債市帶來負面效應，據內地媒體統計，今年債券發行失利的總額達4.51萬億元。



9.Bitcoin破頂1周年 價格跌剩兩成

比特幣(Bitcoin)創下2萬美元歷史高位約1周年，雖不少虛擬貨幣價格反彈，惟1年計已累跌逾8成，輕微反彈亦難以挽救其今年積弱，尤其是有關價格已低於其挖礦成本，更令悲觀情緒瀰漫虛擬貨幣市場。有分析更預期，比特幣將在2019年變得一文不值。



10.八達通App可領取交通補貼

八達通旗下手機程式「好易畀」(O! ePay)，將可用作領取明年1月1日實施的公共交通費用補貼，惟此功能僅適用於內置近距離無線通訊(NFC)晶片的安卓(Android)系統手機，蘋果公司(Apple Inc.)iPhone的iOS用家未能受惠。

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