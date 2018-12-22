不滿聯儲加息　傳特朗普擬炒鮑威爾

美國聯儲局本周加息後美股連日大冧，外電引述多位消息人士透露，美國總統特朗普近日多次私下表示希望撤換聯儲局主席鮑威爾，惟其顧問們警告，一旦鮑威爾被炒，將導致市場災難，並期望特朗普對鮑威爾的怒火隨着假期來臨而減退。白宮及聯儲局發言人均拒絕就消息置評。



特朗普希望聯儲局易帥早有迹可尋，他10月接受訪問時稱，「或許」後悔提名鮑威爾掌舵聯儲局，11月進一步表示當初任命鮑威爾「一點都不滿意」，較早前更因為加息形容聯儲局「瘋了」。他在本周聯儲局議息前，兩度於Twitter推文向聯儲局施壓，稱「考慮加息令人難以置信」，又要求該局感受市場情況，放棄加息以免犯錯。



特朗普過去對內閣團隊成員作出公開和私下批評，視為他們離任的先兆，包括前司法部部長塞申斯、首任國務卿蒂勒森，以及即將離任的白宮幕僚長凱利。



一旦鮑威爾被炒，將是史無前例，勢動搖投資者對聯儲局不受政治干預下捍衛經濟的能力，加劇市場恐慌。即使正常的央行行長換班也會造成市場不明朗，更何況要另找一位可能面臨鮑威爾同樣命運的接任人。



此外，市場亦擔心特朗普對鮑威爾的不滿亦可能燒到財長姆紐欽身上，因為是他力撐提名鮑威爾出掌聯儲局。



不過，特朗普能否如願撤換鮑威爾一直成疑。據賓夕凡尼亞大學助理教授布朗指出，根據1935年修訂的《聯儲局法案》，總統只可辭退聯儲局的理事而非主席，由於主席亦同時是理事，因此可能適用於同一人，但法例上只含糊地交代。摩根士丹利首席美國經濟師Ellen Zentner上月在訪問中表明特朗普或許不滿鮑威爾，但沒有權力將他撤換。

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