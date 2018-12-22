新盤部署：凱滙錄近3300張入票　超購8.8倍

信和置業(00083)營業部聯席董事田兆源表示，旗下觀塘凱滙第2期將於周日(12月23日)首度開售338伙，周六(22日)下午2時截止接受認購，共錄得近3,300張入票登記，超額認購約8.8倍，反應熱烈。



他續說，入票買家之中，除了之前的向隅客外，不少是新入票的客源，反映市區優質項目具吸引力；預計該批單位售價仍比同區低水，相信明日銷售反應踴躍，揀樓率將頗高，估計用家佔8成。



他指出，由於睇好香港及內地經濟前景，加上項目優質，之後推出單位的加價幅度料會更顯著。而項目第1及2期的特色戶傾向保留之後才推售，相信有力挑戰區內呎價新高。

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