中原：料12月一手私宅買賣登記按月大跌近50%

中原地產研究部高級聯席董事黃良昇指出，12月首18日一手私人住宅買賣合約登記暫錄249宗，總值76.5億港元；料全月錄約350宗及85億元，將按月分別下跌49.9%及11.7%。宗數將創2016年2月後的34個月新低，金額將創近33個月低位。



上述數據反映11月新盤銷售放緩，令一手買賣大減。至於12月觀塘新盤凱匯1期的成交將於2019年1月的一手登記才反映。



登記宗數最高的新盤為大埔海日灣，暫錄45宗，總值8.14億元；元朗蝶翠峰5期尚悅‧嶺錄23宗，排名第2位；將軍澳Monterey有22宗。



至於今年全年一手私人住宅買賣登記暫錄15,321宗及2,218.7億元，預測整年錄約15,400宗及2,230億元，將按年分別跌16.8%及8.2%。一手登記金額仍將為歷史次高，僅低於2017年水平。



此外，12月首18日暫錄970宗二手私人住宅買賣合約登記，總值76.7億元；料整月登記量約1,800宗，涉額150億元，與11月相若。估計二手金額是自2016年3月後的33個月新低。反映樓價持續調整，二手成交繼淡靜。



由於12月有新居屋向隅買家回流二手市場，加上觀塘新盤銷售理想，預料2019年1月的二手登記將會增多。



2018年暫累錄38,175宗二手私人住宅買賣登記，涉額3,244.7億元；預測全年錄約39,000宗及3,320億元，前者將按年微跌1.9%，金額將按年升11.1%。其中二手金額將為歷史第3高，僅低於2010年的4,179.4億元及1997年的5,280.1億元。

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