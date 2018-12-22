科技商機：《絕地求生》手遊海外玩家數量超過2億

外媒報道，作為騰訊控股(00700)去年的現象級遊戲《絕地求生》(PUBG)的熱度現已消退不少，但藉着在今年初登陸流動端的《刺激戰場》，PUBG流動版本如今卻反而火熱過以電腦玩的遊戲(下稱PC端遊)。近日PUBG宣布，PUBG吃雞手遊在海外已有逾2億玩家。



PUBG官方表示，《絕地求生》手遊的日活量約3,000萬，與外國今年最火熱的遊戲《堡壘之夜》表現不相上下，而且這是不包括中國市場的統計，即只計算海外市場的PUBG Mobile。另外也沒有加上PC端遊、主機版的5,000萬玩家。



PUBG流動版是以內地的《刺激戰場》打造，後者由騰訊旗下光子工作室開發，目前是內地最火熱的手遊，經常佔據內地各大小App商店下載榜首位。另外，考慮原版遊戲對手機的性能較高，在今年8月，PUBG還針對一些新興市場，推出硬件需求低很多的PUBG Mobile Lite版，以吸引更多玩家。

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