股市前景更悲？異象話...

屈指一算，2018年金融市場交易日僅餘下數日，惟股市未見歡騰，究竟會如何發展呢？往績預言未必太悲！



【美股後市點睇？往績預言兩個結局】

美股近期十分頹勢，惟根據往績，後市或許跌幅不大，結局有兩個。



●若是「調整市」 或頹多1個月

第一個情景是目前或已屆黎明前的黑暗。數據顯示，若美股僅屬「調整市」，即累跌10%或以上而不會累挫20%，通常平均歷時119日，目前自9月高位調整已達91日，意味可能在2019年1月就會結束跌市。



●若是「熊市」 或頹多4個月

若美股是熊市會如何呢？根據往績，歷次美股於經濟未陷入衰退而出現的熊市不多，平均歷時213日，累跌25.4%左右，即仍有大約122日或4個月。換句話說，今次跌市可能持續至2019年4月，後市跌幅料不多。



如果事後證明，美股真的在經濟沒有衰退下陷入熊市，將是2010年以來首次，自1969年以來亦僅發生過7次。



【凶圖再現：Apple預示股市「終極一跌」快到？】

跌市真的或在4個月內完成？美股重磅藍籌、「FAANG」五大科技股之一的蘋果公司(Apple Inc.)，於周四(12月20日)出現50天線跌穿200天線的「終極死亡交叉」，為3年以來首見，往績顯示未見底。由於蘋果公司是道指、標指、納指的重磅股，或預示着美股仍需尋底。



隨着蘋果公司股價近期不斷下挫，已由10月3日的歷史高峰232.07美元累瀉32.2%，速度之快讓不少投資者大跌眼鏡。往績顯示，過去10年，蘋果公司出現過3次「終極死亡交叉」，情況如下：



●2015年8月26日，當時股價收報109.69美元，較2015年2月23日起的133美元頂峰累挫17.5%。結果該股在3個月後再挫17.6%。



●2012年12月7日，當時股價收報76.18美元，較2012年9月19日起的100.3美元頂峰累挫24%。結果該股在4個月後再挫26.8%。



●2008年9月23日，當時股價收報18.12美元，較2008年5月13日起的27.14美元頂峰累挫33.2%。結果該股在4個月後再挫38.4%。



根據上述往績，蘋果公司於「終極死亡交叉」出現後，3至4個月內就會有「終極一跌」。因此，目前壞消息是：整體美股或許仍要再跌3至4個月，於2019年首季才見底，跌幅或驚人；好消息是：美股乃至全球股市跌浪已屆尾聲。



【央行之母：明年首季後再諗投資吧！】

除了蘋果公司，全球歷史最悠久的國際金融組織、俗稱「央行之母」的國際清算銀行(BIS)本周預警，近期的金融市場大型拋售潮是一個清晰的警告，預示未來數月將有更大的拋售潮來臨，主因是央行貨幣政策正常化。



報告指出，今季看到的市場壓力不是「單一事件」，而是貨幣政策正常化所帶來的挑戰，尤其是伴隨着貿易關係緊張及政治不明朗。報告特別提到，全球央行持續穩定地加息，例如聯儲局本周若再加息0.25厘(註：已加息)，再加上全球經濟放緩、貿易衝突，以及政治不明朗，將引發市場重新定價，股市特別受害，預期跌浪會最少延續至2019年第一季。



報告又稱，今次聯儲局若加息(註：已加息)，將伴隨着歐洲央行於明年元旦(1月1日)起正式結束實行了近4年的量化寬鬆(QE)措施，即後者將每月停止「放水」，再加上聯儲局加息，是「雙重收水」，難免打擊市場。



與此同時，中美貿易問題仍未解決、英國脫歐及法國示威行動亦為經濟增添不明朗因素，全球市場都充斥着負面因素。



【想知明年股樓升定跌？睇實呢7日】

2018年快過去，惟投資者別輕視美股下周起餘下的5個交易日及2019年首兩日！因根據《股市交易者年鑑》一書中指出，美股在聖誕新年檔期(年底最後5個交易日和新年最初2個交易日)多數上漲，故又稱為「聖誕升浪」，7天交易日平均回報約1.4%，若標指升幅未達這水平，可能意味即將進入「熊市」或「深度調整」！



舉例來說，去年標指的「頭尾7日」，即2017年12月22日(23至25日為假期)、26至29日，以及2018年1月2及3日(1月1日為假期)，這7日僅累升0.5%，不符合平均升1.4%的準則，結果今年「深度調整」。



因此，投資者宜留意周五(12月21日)標指收市點數，再觀察直至2019年1月3日的7日市況。一旦不能累升1.4%或以上，2019年難望牛氣沖天。美國不濟，香港股樓也難獨善其身。



【道指出現「終極死亡交叉」 未必是禍？】

講起美股「7日」，隨着近期頹勢未止，無論是道指或標指，12月暫時表現皆是史上第2差，僅次於1931年。當中，繼標指後，道指本周亦出現50天線跌穿200天線的「終極死亡交叉」。這技術信號一向被視為噩耗，反映股市有機會進入較長期的跌浪。



不過，擅長以史為鑑的美國著名投資通訊及專欄作家Mark Hulbert指出，「終極死亡交叉」未必太可怕。他表示，根據1970年以來數據，道指一共出現過34次「終極死亡交叉」，若拉勻來看，大約每隔18個月就有一次，上次是2016年1月，之後道指調整數個月就重拾升浪，並再創新高。



當然，「終極死亡交叉」有它的預測能力，例如有次在2007年12月出現，事後證實美股於2007年至2009年期間陷入熊市。



雖然往績有異，但若以平均數來看，出現「終極死亡交叉」並不是股市末日。從本文附上的圖可以看到，這警號出現後一個月，股市多數偏弱，或許是因心理影響；惟3個月、6個月、12個月後的股市表現往往是「正回報」。



【好友：12個原因美股下月或勁彈一成】

至於後市，目前市場唱淡聲佔優，有好友才算「驚奇」，他們怎說？德意志銀行前美股首席分析員David Bianco表示，有12個原因相信美股2019年1月或會反彈5至10%，甚至更多，並且是「突然及急速」，相信目前是撈底時機。



他說：「很多投資者都忽略了大畫面，就是目前所謂的利淡因素及全球經濟和股市面臨的風險，在2009至2016年也是這樣不確定，惟股市相安無事。」他預計，標指2019年底將升至2,950點。



以下是他的12個原因：



●美國經濟擴張期料持續至2020年

●對上一次金融危機引爆點的美國樓市目前融資狀況仍處於十分良好

●企業、銀行的資產負債表強勁

●美國企業稅大減，是重要的結構性轉變，很可能不會再重返35%

●企業資本開支應持續上升，各行業傾向在經濟擴張周期末段爭取更佳的結構性增長機會

●通脹及利率相比歷史仍屬低企

●目前利率反映標指市盈率20倍是合理

●基金投資費用相比歷史仍屬低水平

●美元及油價不會導致標指企業盈利衰退

●聯邦債務佔國內生產總值(GDP)仍屬可控

●中國會刺激經濟增長

●英國脫歐方案會在最後一刻通過



【好友：美股正築底 下周料有「聖誕升浪」】

除了德銀前分析員，由金融海嘯至今一直是美股大好友、2015年及2016年環球多次大跌市時仍看好股市的Raymond James首席投資策略師Jeff Saut，早於10月2日時呼籲客戶要增持現金，結果言中，兩個月後的本周，他再次唱好股市，預言2019年將是值得投資的一年，因為美國經濟不會放緩得太快，企業盈利將好過大部分人的預期，認為目前投資者過分保守。



他指出，美股已屆築底階段，下周或迎來「聖誕升浪」，同時料聯儲局2019年加息兩次(註：他的預期是議息結果公布前，結果目前聯儲局正是這樣預測)，主因是經濟依然良好。



Saut於金融界已打滾近50年，再次重申今次美股結構性牛市由2008年底開始，預計最少長達14年，即仍有大約4、5年才完結，坦言不是很多人相信。為何「牛市14年」？他早於2016年12月解釋，當時標指剛經歷了「追買高潮」(buying climax)，奠下了基礎。



所謂「追買高潮」，是指某段時間股價大升兼配合特大成交，之後成交就會萎縮，進入「陰乾」階段。



作為投資者，一定要認識Jeff Saut，他測市準確度高，2015年至今多估中市況，成為外國傳媒炙手可熱的採訪對象。

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