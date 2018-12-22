傳三星Galaxy S10啟動生產　主打19：9打孔屏

外媒報道引述可靠消息人士稱，三星已經正式啟動Galaxy S10系列的生產。據悉，S10有望於2月20日發布，主打設計將是屏幕比例19：9的Infinity-O打孔屏。



報道並稱，三星Galaxy S10型號和商用名之間的對應關係是，G970-Galaxy S10 Lite，G973-Galaxy S10 Edge，G975-Galaxy S10 Plus。從名字可以看出，Lite應該是直屏，以便配合側面指紋。



同時，知名爆料人Roland在Twitter分享來自中國廠商打造的S10系列保護殼，進一步確認後置均採用水平攝像頭，且S10 Edge/Plus的傳感器更多，與Lite有差異。



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