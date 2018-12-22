投資動向：美元看跌　油金有運行？

2018年，美元與美股一度在全球金融市場上佔盡風頭，可惜步入末季卻猶如強弩之末。展望2019年，在美國經濟基本面開始呈現疲態下，美元匯價恐難復勇，部分商品價格如黃金有望跑贏，不妨留意相關資金流，捕捉投資機遇。



美匯指數由2018年初的88水平，反覆升抵11月高位見97.3，之後一直在96至97水平徘徊。年初以來的升勢，主要受惠於美國總統特朗普推動大型稅務改革，透過減少企業稅負來提升估值，加上次季開始針對中國開打貿易戰，資金撤出風險急升的新興市場，以致相關貨幣紛紛貶值，一時之間新興市場可謂風聲鶴唳，大量資金湧入美元避險，造就美元一枝獨秀。



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●稅改效應逐步減退

同一時間，由於美企估值受惠稅改帶動上升，加上美元強勢，資金一注投兩門(美股及美元)博匯水及股息齊收，令道指由年初24,719點，升至10月時的高位26,828點；標普500指數由年初2,673點升至9月時的高位2,930點；納指由年初的6,903點，升至8月時的高位8,109點。三大股指累計升幅最多分別為8.5%、9.6%及17.4%，其中以反映科技股表現的納指最佳。



不過，隨着美國第三季經濟增長倒退，中美貿易戰持續拉鋸，對經濟的負面影響漸現；同時，稅改的效應亦逐步減退，結果美股在末季由高位回落至年初的起步位。近日美股三大指數連日下挫，納指更一度跌穿技術熊市指標位置，美股轉弱之勢幾可肯定。



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●聯儲「轉鴿」觀望貿戰

雖然中美已就貿易分歧恢復對話，市況有所回穩，惟若然明年首季兩國未能達成協議，或協議內容未能讓市場釋疑，須提防美國經濟會持續轉弱，限制美元走勢及相關資產表現。

事實上，聯儲局2015年起推動利率正常化，2017年開始縮表。在收水的大背景下，市場流動性趨緊，美企將會漸感壓力。



在12月聯儲局的議息會議前，基本上鮑威爾的言論已開始轉為「偏鴿」。雖然上周該局議息會議一如預期加息，但對於明年的加息步伐展望比早前所說的有所放慢，到底是因應總統要求而出口術應酬，抑或實際上美國經濟前景會繼續轉差，須調整加息步伐以穩經濟，也許就連聯儲局都要觀望首季中美貿易談判結果，才能為利率正常化步伐作出合適的調整。



在這個形勢之下，至少在2019年首季，美匯指數料將維持反覆偏軟，畢竟強美元不利美國經濟。美元不復強勢，其他外幣亦可相對回穩，假若金融市場未出現「黑天鵝」事件，新興市場該有喘息的機會。



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●金礦股具中線投資價值

回顧國際金價在2011年見頂，從高位1,921美元反覆下滑，到2015年底於1,051美元水平才找到支持。緊接着的三年都欠缺上升動力，金價在主要區間波動，高低位介乎1,100至1,300美元水平。聯儲局上周加息後，10年期國債孳息率已回落至2.8厘以下水平，而中美貿易戰相信要待明年首季才有徹底解決的機會，期間有利金價表現。一般而言，金礦股走勢會領先金價，現時可捕捉中線投資機會。



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●招金勢受惠資源增

招金礦業(01818)由10月上旬6元起步，累積升幅已達27%，期間無論金價上升還是回落，都未有大幅調整。在一眾金礦股中看好招金，主因公司對金價有較高敏感度，而且集團於2015年收購的海域金礦，預期在2020年投產。該礦資源儲量大，收購成本低，有望成為未來增長引擎。



此外，除了買實金或金礦股之外，黃金相關的交易所買賣基金(ETF)亦逐漸受落。投資黃金ETF是指投資於黃金現貨合約，其跟隨黃金價格的走勢而變動，一樣具有抗通脹性和避險功能，當中投資者可留意SPDR金ETF(02840)。



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●減產效果成疑 油價難樂觀

國際油價在踏入第四季後持續下跌，上周紐約期油更是失守50美元關口。主要原因在於美國頁岩油產量超預期、沙特和俄羅斯出口增加，以及美國制裁伊朗的行動不似預期等。



為求令油價止跌回穩，本月初產油國開會商討後，同意明年1月起每日減產120萬桶，並於明年4月再開會檢討成效。



可惜的是，全球大型經濟體增長已見放緩，特別是中美貿易戰開打至今，兩國明顯已出現內傷。經濟前景轉淡，對石油需求亦將減低。



在港上市的「三桶油」股價同樣隨着油價疲弱而持續下跌。惟中國石油(00857)、中國海洋石油(00883)及中石化(00386)已累積了一定的跌幅，現水平再沽未必值博。至於反彈力度，就要視乎全球經濟增長放緩的速度，因為將直接影響原油需求。



事實上，現水平計，油價若繼續下跌，以美國頁岩氣開採成本而言，將無利可圖甚至因虧損而停產。因此對油價後市展望，暫沒有樂觀的條件，但現水平亦毋須再過於悲觀。此外，美元反覆，對油商而言，油產收益要打折，能接受油價再大降的空間已相對下降。



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●中石化望跑贏同業

展望明年，「三桶油」是危中有機，關鍵是不要期望會有重大方向出現，在反覆市中只能在技術指標跌至極度超賣時分注入市，反彈出貨。三者之中，中石化的上下游比例較受惠於油價低企，若油價維持在低水平徘徊，料股價有條件跑贏同業。



東方產經專欄作者 錢修

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