【地產專題】白居二狂吸盤源　熱門居屋交投跌8成

近月樓市轉跌，二手成交亦大減，不過居屋市場因10月下旬「白居二」買家開始進場而乍旺。隨着盤源被迅速消化下，12月的二手居屋交投亦逐步放緩。綜合地產代理數據，全港10大熱門居屋本月以來成交量全線暴跌，個別更跌超過8成。



10大熱門居屋屋苑中，跌勢最急為沙田愉翠苑。據房委會資料，該屋苑在11月份錄得8宗交投，惟本月僅錄1宗買賣成交，跌幅達87%。世紀21奇豐周淑萍表示，屋苑的貼價放盤上月接連被市場消化，加上未有新盤源補充，導致本月成交突然急跌。



交投向來熾熱的天水圍居屋亦未能幸免，天富苑在12月份只錄得5宗買賣，較上月的16宗急跌近7成。中原伍耀祖解釋，不少上車客取得購買證後就即進入市場搵盤，令成交集中在之前兩個月。但近月整體樓市氣氛欠佳，未入市的買家開始持觀望態度，未再急於搵盤，令交投減少。



區內另一屋苑天頌苑，本月成交量亦跌近兩成，暫錄9宗。



其餘各區的熱門居屋亦出現交投轉淡的情況，屯門龍門居本月以來僅錄得5宗成交，較上月減少近三成。



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