美聖誕檔期旺銷　港商接單仍審慎

聖誕節將至，標誌美國零售旺季進入尾聲，同時亦掀起高潮，尤其是聖誕節前最後一個周六，俗稱「超級星期六」，近年已成為美國全年零售銷售額最高的日子。



本身是玩具商的香港中小型企業國際投資交流協進會會長趙志雄指，今年聖誕假期美國當地玩具熱賣，但港商未敢樂觀，在中美貿易戰陰霾下，香港廠商與美國買家都在等待聖誕過後，再檢視市場對玩具的需求有多大。



零售業研究機構Customer Growth Partners(CGP)估計，美國消費者今年在「超級星期六」的購物花費金額達260億美元(約2,028億港元)，超過感恩節翌日「黑色星期五」的240億美元。



CGP創辦人兼總裁約翰遜估計，美國汽油零售價下跌，是更多消費者外出購物的原因之一，預期珠寶和奢侈品的銷情最佳，部分原因是「超級星期六」的消費只會顯示在一月的信用卡帳單，意味可以利用2019年初派發的年終花紅支付。



ICSC調查顯示，44%美國成年人打算在「超級星期六」購買聖誕禮物，人均實體店和網購的消費金額達173美元，較去年多出38%。此外，有24%成年消費者選擇在平安夜購物，作最後衝刺，零售商亦全力配合，希望把剩餘存貨賣出。其中，折扣零售商Target更將所有店舖早上7點開始營業，直至晚上10點。



另外，Adobe數字顯示，自11月初至12月19日止，美國網購銷售金額增長18%至1,106億美元，創新高，料今年最後兩個月總金額至少達1,260億美元，亦刷新紀錄，反映愈來愈多美國零售商向消費者提供網上落單，然後店舖提貨的選項。Adobe的數字是追蹤全美百大網購商中，80家的網上交易。



趙志雄表示，今年美國的銷情的確非常理想。「當地的買家表示，連倉底貨也賣光，非常誇張！」他又指出，美國經濟放緩及內地成本如入口稅、工資、電費上升的情況下，銷情理應欠佳才對。



但他形容，銷情好未必有利於港商明年春季訂單，「有買家問價，港商都會開高於原價25%，哪怕美國總統特朗普發神經，突然徵收關稅？」



他指出，現時雙方協議，可以先落單但就稍後議價。「美國買家表示，如果港商價錢太貴會轉向越南、泰國落單，所以就算聖誕銷情好，未必有利港商。」

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