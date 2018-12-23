東方日報B2：美股全周累瀉7%　史上最恐慌

市場憂慮聯儲局過度加息觸發衰退，加上華府陷關門危機，美股道指上周冧1,655點或6.87%，為2008年10月來最衰，標指瀉7.05%，2011年來最傷。但最慘烈的是納指，全周重挫8.36%，自8月29日高位調整逾20%，陷入技術性熊市，為金融海嘯後首次。市場充斥不安情緒，俗稱「恐慌指數」的VIX波動指數今年累漲近1.73倍，為歷年最勁。



紐約聯儲銀行行長威廉斯強調聯儲局政策將保持彈性，暗示隨時放慢加息步伐，言論令道指上周五(12月21日)曾抽升394點，但市況很快再逆轉，收市倒插414點或1.81%，至22,445點，標指及納指更瀉2.06%及2.99%，至2,416點及6,332點。據Lipper數據顯示，截至上周三(12月19日)止一周，美股基金走資350億美元。



此外，適逢美股四權到期(Quadruple-Witching)，即指數期貨、指數期權、股票期貨及股票期權結算，令美股上周五成交激增。紐交所及納斯達克的交易量約143.2億股，創2011年8月以來新高，較今年平均多出逾倍。



道指及標指自今年高位分別調整約16%及18%，兩指數單計本月累挫逾12%，勢是1931年大蕭條以來最劣的12月份表現。俗稱「FAANG」的五大龍頭科企，即Facebook(Fb)、蘋果公司(Apple Inc.)、亞馬遜(Amazon)、Netflix及Google母公司Alphabet，合共市值自8月高峰縮約1萬億美元(約7.8萬億港元)。其中，亞馬遜上周五插5.71%至1,377.45美元，本月累跌近19%；晶片股Nvidia則插4.09%至129.57美元，今季累跌54%，是最差標指成分股。



道富宏觀策略北美洲主管Lee Ferridge指出，當前全球股市急瀉，以及新興市場今夏冧市，主要是央行「收水」，令環球流動性收緊所致。



隨着美股不斷尋底，多家券商上周爭相調低明年預測。其中，富國銀行股市策略主管哈維大削標指明年底目標13%，由原本3,079點降至2,665點，為全華爾街最熊，該行亦將標指明年每股純利預測，由173美元降至166美元。哈維表示，市場走勢反映聯儲局可能犯下重大政策失誤，該行不否定該觀點。



Evercore ISI技術分析主管羅斯指出，標指下一支持位約2,350點的200天平均線，該支持自2011年8月未曾失守。



而高盛女股神科恩上周五在訪問中表示，市場視華府關門及特朗普內閣人事變動為「重大事件」。她稱「今日、明日及本月」不會給予任何投資建議，但指出股市已回落至具基本因素支持的水平。標指預測市盈率由今年初18倍，降至約14倍的2013年以來最低水平。



安聯首席經濟顧問埃利安對市場紛紛出現經濟衰退之說感到驚訝，擔心可能出現自我應驗的預言，強調目前就業市場強勁、工資上漲，以及商業投資增加，衰退很難會發生。他又揣測，鮑威爾似乎試圖打破「聯儲局是市場最好朋友」的關係，希望市場可以自立，不再依賴聯儲局。



另外，環球股市向下亦拖冧國際油價，紐約期油上周瀉10.96%，近3年最傷，收報每桶45.59美元，今季累跌38%。反觀，部分避險資金湧入黃金，紐約期金本月漲逾2%，上周五每安士收報1,258.1美元，勢創2017年8月以來最大漲幅。



港股美國預託證券(ADR)上周五表現全面向下，滙豐控股(00005)收報63.54元，較港收市價下跌1.01元；騰訊控股(00700)收報309.71元，跌5.49元。若按比例計，相當於恒指跌336點。

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