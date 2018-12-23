陳鳳珠：內地樓市因城施策

東興證券(香港)研究部總監陳鳳珠在東方產經「專家點評」專欄中表示，上周人民銀行創設定向中期借貸便利(TMLF)，以支持大型銀行增加對民營企業、小微企業的信貸供給能力，降低其融資成本，進一步支持資金落入實體經濟。



目前內地經濟呈下行壓力，預期內地有機會放鬆信貸及實施積極的財政政策，或是大規模減費降稅及推動基建投資。市場估計明年的減費降稅規模或會達到1.5萬億元人民幣，較今年目標多出2,000億元人民幣。



內房企業11月銷情理想，雖然今年「金九銀十」的銷情未如預期好，但部分企業的11月銷售額錄得雙位數增幅，甚至倍增。中國指數研究院表示，11月內地100個城市新建住宅平均價格按月亦輕微上漲，樓價走勢相對平穩，反映樓市並未轉差。數據或反映內地房地產市道回穩，雖然市場開始關注內房的債務問題，但部分內房企業已陸續再融資，或會減輕行業違約的風險。



山東菏澤市宣布取消住房限售，廣州市亦宣布2017年3月30日前的土地出讓成交房地產項目，其商服類物業不再限定銷售對象，顯示內地「因城施策」。今次部分城市的限售鬆綁，但並未代表內地將全面放寬樓市調控措施。



儘管今年樓價升勢已見受控，但若放寬調控措施，或有機會刺激樓價再度快速上漲。估計內地將會針對個別城市的樓市情況而對政策作出調整，但預期一、二線城市鬆綁的機會較低。



不過，由於房地產投資增速或會下跌，而樓價回落或會導致高槓桿的購房家庭面臨信貸風險，且土地出讓金下降將削減地方政府的收入，內地政府並不會容許樓價大幅下滑。



東興證券(香港)研究部總監陳鳳珠(作者為註冊持牌人士)

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