趙文傑：美國經濟衰退機會激增

俊賢資產管理行政總裁趙文傑在東方產經「專家點評」專欄中表示，美國聯儲局上周舉行今年最後一次議息會議，會後宣布加息0.25厘，將聯邦基金利率上調至2.25至2.5厘的目標範圍，符合市場預期，今年總共加息4次。然而，較令市場感到意外的是，會後議息聲明的口風愈來愈「鴿」，暗示明年只加息兩次，9月時的預測為3次。



同時，聯儲局將明年的GDP增長預測下調0.2個百分點至2.3%。聲明指，美國經濟風險大致平衡，但當局會繼續監測環球經濟及金融發展，評估對經濟前景的影響 ，口氣明顯較年中時轉趨審慎。



首先，縮表是導致美國經濟轉向的一大主因。自2008年次按危機爆發後，美國進行多年量寬放水，雖然穩定了金融市場，但由於政策執行的時間太長及退出太慢，導致經濟復甦之餘亦產生資產泡沫，股市、債市及房地產價格大幅上漲。



現時進行的縮表將令資產價格逆轉，加上加息引致的去槓桿行為，將令資產價格加速跌勢，打擊經濟前景。



其次，美國總統特朗普發動貿易戰，增加別國進口關稅的同時，亦削減本地企業的利得稅，希望藉此吸引資金回流，推動製造業來支持實體經濟。可是，現時美國經濟結構已非由工業支撐，而是由創意產業、金融服務及消費行業主導，特朗普的政策一旦未有對症下藥，如意算盤未能打響，美國經濟的表現將遠遜預期。



從經濟指標來看，美國國債孳息率曲線於本月初開始出現倒掛，是2007年以來首次出現。至於市場最關心的兩年期和十年期債息息差，更於較早前收窄至只有11點子，跌至負數可謂指日可待。



筆者相信，這個能夠準確預示經濟衰退的指標，相信今次又能成功命中。皆因孳息曲線倒掛正是反映投資者考慮到數年後的經濟情況，認為利息不能再加之餘，只有減的空間，因此樂意於長息比短息低的怪現象下，繼續將資金泊入長債避險。



俊賢資產管理行政總裁 趙文傑(作者為註冊持牌人士)

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