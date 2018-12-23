鄭勤龍：中美幣策　緊縮與寬鬆

玄學金融家鄭勤龍在東方產經「專家點評」專欄表示，美國聯儲局一如預期加息0.25厘，將聯邦基金利率上調至2.25至2.5厘區。雖然今次所有官員一致同意加息，但大部分官員對明年的加息預期則比九月時的態度較為保守，在17位官員當中，就有11人預計明年的加息次數不需要超過兩次。



雖然聯儲局的加息預期有所放緩，但仍比市場預期的為多，加上主席鮑威爾在記者會的問答環節中表明會保持縮表步伐，上周四美股三大指數下跌，美匯指數一度急漲並逼近97關口。



Bleakley Advisory Group首席投資主管Peter Boockvar表示，鮑威爾在記者會上強調了加息與縮表將同時進行，且縮表處於「自動駕駛」模式，對於2019年來說是雙重收緊，因此不是市場想要的「鴿派加息」。高盛亦曾預計，堅持縮表等於明年再額外加息0.1厘(10個基點)。



在聯儲局公布加息的同日，中國人民銀行亦發布了創設定向中期借貸便利(TMLF)的消息。人行行長易綱近日提到，貨幣政策要考慮「內外均衡」，當前中國經濟處於下行周期，需要相對寬鬆的貨幣條件。隨着美國加息次數預期的降低，來自外部條件的制約有所改善，釋放了人行引導貨幣利率下行的空間。



人行決定創設的TMLF，實際期限可達3年，利率比MLF優惠15個基點，有助於為大型金融機構提供較穩定的長期資金來源，鼓勵支持小微和民企信貸，降低融資成本，引導中長期利率下行，為寬信用營造和維持寬鬆的貨幣環境。



從星象顯示，中美正處於搖搖板的兩端，因此不排除在美國推行收緊貨幣政策的同時，有利中國推行進一步寬鬆貨幣政策。



目前，內地股市的估值已處於歷年來較低的水平，而且A股納入MSCI指數以及滬倫通等的新機制，亦將有利引入外資到中國市場，利好來年A股市場表現。綜合而論，在預計2019年美國經濟增長將有在放緩的同時，這亦可能反映是吸納中國優質股票的良機。

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