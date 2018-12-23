陳健豪：美元負面因素持續浮現

艾德證券期貨總經理陳健豪在東方產經「專家點評」專欄表示，美國兩年期及五年期債息又再次出現倒掛，長期跟短期國債息差逼近本月初的11年低位，正好反映資金緊張，以及反映市場出現不安情緒，避險資產如日圓及黃金等相信會走勢不俗。



不過，早已處強勢的美元就出現沽壓，美匯指數跌至4星期低位的96.2水平後，隔晚美匯指數一度跌到96.15水平，創下自11月20日以來的一個月新低，距離筆者提及的關鍵支持95.9不遠，一旦失守此位將確認美元短期見頂。



議息會後，聯儲局點陣圖預示明年有兩次加息機會，比預期為少。加上接近年底，今年美元幾乎由頭升至尾，或引起投資者在年尾減持的風險，都屬不利美元因素，亦屬市場繼續擔心暗示經濟衰退的證據。



另外，油價繼續下跌超過5%至每桶45美元，市場對明年環球經濟放緩、破紀錄的產量以及對油組的減產承諾缺乏信心等，都令市場未有買入的信心。



技術上，美元兌加元在弱勢油價及美元互相制衡下，將出現好淡爭持的局面。1.3505有機會已屬今年高位，一旦跌穿1.3415將確認此觀點，短線博加元反彈以升穿高位止損，跌穿1.3415才可追沽。執筆時支持位已由1.3410上移到1.3445，要跌穿1.3400才能令好友收斂，否則市場將繼續以此主題推低加元，亦反映美匯指數弱勢下加元比美元更弱的現況。

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