御峰理財：ICO淪斂財工具　勿沾手

御峰理財研究部在東方產經「專家點評」專欄表示，內地股市有個詞彙叫「割韭菜」，指散戶就像韭菜一樣，收割後又很快長出來，然後又再次被收割，循環不息。可是，比起股票市場，加密貨幣監管市場更少，更有利莊家集團操控，使散戶真的如韭菜一樣，任人宰割。



隨着比特幣去年大升，首次代幣發行(ICO)蔚為風潮。簡單而言，ICO是一種為研發項目而集資的活動。投資人可以透過加密貨幣換取代幣，從而獲得項目的使用權或部分權益。安永會計師事務所指2018年上半年ICO集資金額達150億美元，遠高於去年全年41億美元。



不過，自從加密貨幣價格大跌，加上政府有意加強監管，使到ICO集資氣氛冷卻。據ICORating.com的報告顯示，第3季有597個ICO項目，其中有57%集資少於10萬美元，而在這數百個項目中，只有4%最終在交易所上市。



現時不少ICO項目根本是「空氣」，沒有實質的內容。這些空氣幣團隊最着重的是市場營銷，利用人氣請君入甕。因為與其強調先進技術或陳腔濫調的白皮書，倒不如找一些猛人為項目背書更實際。若ICO能於虛擬貨幣交易所上市，莊家更需忙於創造成交，而由於貨源集中，幣價容易舞高弄低。



例如近日城中多人討論的某隻ICO代幣，首19個地址已持有97%的代幣。值得留意的是，一個人可以擁有多個一個地址。換言之，這97%的代幣可能掌握於更少人手中。要是證監會有權監管虛擬商品市場，相信早就作出「地址高度集中公布」了。



大炒家索羅斯說：「世界經濟史是一部基於假象和謊言的連續劇。要獲得財富，做法就是認清其假象，投入其中，然後在假象被公眾認識之前退出遊戲！」然而在虛擬貨幣的世界裏，代幣的生命比普通金融產品更短促。美國有學者研究了於2018年5月前上市的2,390個ICO項目，發現56%的企業在ICO後120天內關門大吉。



總結而言，與加密貨幣相比，ICO風險更高，而且透明度更低，普通投資者宜敬而遠之，否則只會損手爛腳。此外，政府亦應加強監管，保障投資者。

─ ─ ─ ─ ─ ─

「東網Money18」全新功能「貼市貼士」，助你掌握投資先機

http://bit.ly/2sLtGDm



「互聯餘額」數據，助你掌握北水動向

http://money18.on.cc/connect/dqb.html