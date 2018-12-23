鄺紫珊：印度股市可作中長線部署

國際金融財務策劃師學會委員鄺紫珊在東方產經「專家點評」專欄表示，正當第4季全球股市經歷震盪的同時，很多主要股市都有大幅度調整，讓全年回報由正轉負。印度NIFTY指數雖也經歷兩個月的大幅修正，卻仍可站穩正數。踏入12月下旬，印度股市回報率仍達3%，在全球股市中表現算是不俗。



在國際油價下跌、美匯指數相對較新興市場為弱、印度盧比匯價止跌以及在多項經濟數據正向等因素支持下，印度股市後市仍可看好。



自8月起，NIFTY指數由高點11,738點大幅調整至10月時的10,030點，跌幅超過17%。至10月底指數開始反彈回升，至11月中旬上升至10,500點，12月初更攀上10,883點，反彈幅度達8.5%，預期明年下半年NIFTY指數有機會站上11,700點。



根據10月份國際貨幣基金組織公布半年度的經濟展望報告，印度今年與明年的經濟增長率將分別增長7.3%及7.4%，是新興市場中唯一能連續兩年超過百分之七增長的地區，也是增長最快的國家之一。另外，印度11月製造業採購經理指數PMI由前期53.1上升至54，也是觸及近一年的高位，這顯示印度製造業正是朝穩健方向邁進。



另外，印度央行的新行長履新，市場預期其貨幣政策將傾向寬鬆，並將會提出加強市場流動性的方案以刺激經濟，並有利股市。隨着多項消息利好，讓近期股市出現連續升幅，其中公用事業、電訊及非核心消費類股都有明顯的升幅。加上有消息指新任行長被視為「偏政府派」，相信可有利政府未來推展經濟政策的路向。



由於印度11月的通脹率為2.33%，是低於預期的2.8%，接近央行目標水平，為減慢加息步伐提供支持。



從中長線看，以印度的加速成長，可間接減緩及抵禦世界對美國及中國的依賴。同時印度正走向世界第三大經濟體，又可因「一帶一路」受惠，故對其發展及後市展望樂觀。投資者可考慮以印度基金或ETF參與當地股市作中長線部署。

─ ─ ─ ─ ─ ─

「東網Money18」全新功能「貼市貼士」，助你掌握投資先機

http://bit.ly/2sLtGDm



「互聯餘額」數據，助你掌握北水動向

http://money18.on.cc/connect/dqb.html