潘梓生：美國上周加息實非「一如預料」

亞達盟環球期貨研究及銷售部副總監潘梓生在東方產經「專家點評」專欄表示，上周聯儲局舉行議息會議，聯儲局「一如預料」加息四分一厘，令美股出現大幅度下跌。道指在議息會議後下曾累挫近一千點，媒體解讀市場因為議息聲明「不夠鴿派」，所以才出現大幅下跌。到底議息聲明如何才算「夠鴿派」？或者聯儲局加息是否真的「一如預料」？其實投資者可從聯邦基金利率期貨當中發現端倪。



在聯儲局公布議息結果之前，聯邦基金利率期貨所衍生的加息機率曾經低見65%，即代表當時市場原先預料聯儲局有近三成半機會維持利率不變，對於這個樂觀預期，道指曾於加息前偷步炒上並曾升逾300點。當市場認為聯儲局有近三成半機率拒絕加息的環境下，聯儲局決定加息對於市場來說只屬高概率事件，並非真的「一如所料」，甚至對某部分投資者來說更可能算是意外。



另外，聯儲局在公布議息聲明後，聯邦基金利率衍生2019年的加息步伐，調整幅度其實不算太多，會議前後市場仍然認為來年全年不加息機率接近一半，因此，聯儲局聲明並沒有令市場大幅調整加息預期，所以筆者認為分析所解讀的聲明「不夠鴿派」而導致股市下跌的說法甚為無稽。明年聯儲局加息步伐將直接主導全球股市表現，投資者不妨多加關注聯邦基金利率期貨表現，以作出更全面的投資分析。

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