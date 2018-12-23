凱滙開售：代理指家庭客較首兩輪銷售多1成

中原地產九龍董事劉瑛琳表示，該公司凱滙第2期出席率7成，大部分為用家，前籌買家首選買兩房及兩房半自用，亦有上兩輪已入市的買家，因喜歡區內完善且成熟的社區配套，再有家庭成員「添食」，家庭客較首兩輪銷售多了10%；至於投資者則有所減少，由3成半下跌至兩成半至3成。





【10:07】凱滙開售：代理指有買家擬斥3600萬掃兩伙

美聯物業住宅部行政總裁布少明表示，凱滙周日(23日)進行第3輪銷售，該行客戶出席率達8成，投資客比例較上次銷售上升5%至3成半。有買家擬斥資約3,600萬港元買兩伙。



該行客戶中，九龍區客佔約6成，至於港島及新界區客人佔約4成。投資客比例較早前略高，估計項目落成後呎租可達55元，租金回報約3.5至4厘。



他估計本月一手成交量料約達1,600宗，較上月約400宗明顯上升；至於二手成交量則約達2,000宗水平，與上月相若。





【09:01】凱滙開售：準買家魚貫到場

信和置業(00083)等發展的觀塘凱滙第2期周日首度開售338伙。頭250個籌號準買家魚貫到場，並陸續放行進場登記。



該批單位價單市值約51.7億港元，折實平均呎價約1.84萬元。該盤累錄近3,300張入票登記，超額認購約8.8倍。

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