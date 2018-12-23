曜熊理財：美股基金恐續調整

曜熊理財策略理財顧問梁肇晉在東方產經「專家點評」專欄中表示，美國基準利率上調25個基點，市場估計明年加息可能只有2次，但有關預測並不確定，市場仍擔心明年加息次數，會不會高於現時預期。



聯儲局會後聲明的措詞並非完全溫和，聲明稱，進一步加息將是適當的，不過它確實略為緩和了語氣，指未來加息仍受到經濟活動、就業市場狀況及通脹等因素影響。



此前投資者一直在關注制訂利率的聯邦公開市場委員會未來的行動，委員會一直在指2019年還會有三次行動，2020年可能還會有一次。然而，隨着金融環境收緊，以及人們擔心聯儲局行動過快，情況已現變化。



雖然市場擔心美國可能會受到全球經濟放緩影響，但聯儲局並未太過擔心，繼續把經濟形容為強勁增長，而對經濟活動其他部分的描述也保持不變，今年GDP平均每季度增長3.3%。



對於明年美股基金表現，最樂觀估計仍會在調整區間，故投資組合所持現金至少應佔資產百分之五十。加息後美股震盪向下，加上中美貿易戰仍會是焦點，預期明年中港股票基金同樣不樂觀。

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