徐惠芳：油價49美元或遇阻

國泰君安外匯分析員徐惠芳在東方產經「專家點評」專欄表示，投資者密切關注英國議會對脫歐協定的投票結果、英國經濟數據、中美貿易關係，以及意大利預算案問題。上周美國聯儲局加息，日本及英國則維持利率不變，符合預期。



美國上周EIA原油庫存減少49.7萬桶，前值為減少120.8萬桶。美國上周API原油庫存增加345.2萬桶，前值為減少1,080萬桶。國際能源署(IEA)表示，除非出現地緣政治問題，預料油價不會大升，預期2025年前，美國原油產量將加速上升。油組(OPEC)消息指，要達到每日120萬桶的減產水平，原油減產執行率須升至3.02%，高於最初討論的2.5%，主要由於伊朗、利比亞和委內瑞拉不受減產要求限制。



紐約期油跌至每桶46.10美元，趨勢往下，上方阻力49.40、52.30美元。布蘭特期油則回軟至每桶54.45美元，上方阻力57.60、59.80美元。



截至12月20日，全球最大黃金交易所基金(SPDR Gold ETF Trust)的黃金持倉量為769.14噸，按日下跌0.34%。金價上周五歐市在每安士1,258美元爭持，趨勢往上，下方支持1,240、1,220、1,205美元。

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