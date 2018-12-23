凱滙開售：70歲婆婆千萬入市　安徽買家照畀印花税掃三房

信和置業(00083)等發展的觀塘凱滙第2期周日(23日)首度開售338伙。首次入市的70歲陳婆婆表示，曾住觀塘，認為凱滙與發展商合作，價錢「會平啲」。今次用自己名義斥1,000多萬港元買入一個單位，會與家人合資，並會承做按揭。單位用來收租，所以不怕樓價跌。



另外，來自安徽合肥的王小姐稱，今次第3次來港買樓，之前買入的兩伙用來收租。今次斥1,600萬元買入該項目三房單位自住，覺得價格合理，雖然要畀15%印花税，涉及200餘萬元，但認為稅款可以接受。她又說，樓價不可能永遠下跌。



至於傅小姐認為觀塘重建後會煥然一新，已經第3次入票凱滙。今次抽中7號籌，斥1,300餘萬元買入三房戶，覺得價錢合理。



頭籌利氏夫婦連買兩伙凱滙投資。利生稱鍾情觀塘，加上公司在觀塘，見項目「靚就買」。上次買了一間800幾方呎的三房單位，今次想買兩房戶收租。



此外，市場傳聞藝人洪永城逾千萬元購入兩房單位，剛已離開售樓處，並低調利用秘道避開記者追訪。



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