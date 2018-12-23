備戰星期一：美股狂瀉累全球　恒指會否「躺着也中槍」？

上周美國聯儲局執意加息四分之一厘，美股跌勢加劇，但港股在股王騰訊力撐下，全周僅累跌341點或1.31%。而中央經濟工作會議的召開並未為A股帶來憧憬，滬綜指更累跌77點或3%。



散戶未來應該如何部署？投資者不妨參考周日《東方產經》的專家們就股匯及基金市場的分析及建議，為投資做好備戰。



1、第一上海首席策略師葉尚志在東方產經「專家點評」專欄中表示，華潤電力在近期表現出較強抗跌力，一方面體現了公用股的防守性特質，另方面，市場預期煤炭價格有回落機會，有助內地燃煤電廠的成本下降，相信可促使資金進一步流入，建議可關注潤電調整時的吸納機會。

【葉尚志：潤電估值相對吸引】

https://bit.ly/2rSUC66



2、凱基證券執行董事及研究部主管鄺民彬在東方產經「專家點評」專欄中表示，A股近日持續調整，根據市場數據，A股的限售解禁市值除於12月達2,700億元人民幣外，於明年1月亦逾2,800億元人民幣，為近期高位，要待2月才有望回落至約1,600億元人民幣水平。受限售股解禁影響，或為二手市場帶來沽壓，限制A股表現。

【鄺民彬：A股受累限售股解禁】

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3、曜熊理財策略理財顧問梁肇晉在東方產經「專家點評」專欄表示，市場估計美國明年加息或僅兩次，但市場仍擔心加息次數會不會高於現時預期。至於明年美股基金表現，最樂觀估計仍會在調整區間，故投資組合所持現金至少應佔資產50%。加息後美股震盪向下，加上中美貿易戰仍會是焦點，預期明年中港股票基金同樣不樂觀。

【梁肇晉：美股基金恐續調整】

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4、亞達盟環球期貨研究及銷售部副總監潘梓生在東方產經「專家點評」專欄表示，在聯儲局公布議息結果之前，聯邦基金利率期貨所衍生的加息機率曾經低見65%，對於這個樂觀預期，道指曾於加息前偷步炒上並曾升逾300點。聯儲局決定加息對於市場來說只屬高概率事件，並非真的「一如所料」，甚至對某部分投資者來說更可能算是意外。

【潘梓生：加息實非「一如預料」】

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5、國泰君安研究部分析員徐惠芳在東方產經「專家點評」專欄表示，油組消息指，要達到每日120萬桶的減產水平，原油減產執行率須升至3.02%，高於最初討論的2.5%，主要由於伊朗、利比亞和委內瑞拉不受減產要求限制。紐約期油跌至每桶46.10美元，趨勢往下，上方阻力49.40、52.30美元。

【徐惠芳：油價49.4美元料遇阻】

https://bit.ly/2A8EBxu



6、國際金融財務策劃師學會委員鄺紫珊在東方產經「專家點評」專欄表示，從中長線看，以印度的加速成長，可間接減緩及抵禦世界對美國及中國的依賴。同時印度正走向世界第三大經濟體，又可因「一帶一路」受惠，故對其發展及後市展望樂觀。投資者可考慮以印度基金或ETF參與當地股市作中長線部署。

【鄺紫珊：印度股市可作中長線部署】

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