睇樓逐呎度：廚房有後門　落街買豉油夠方便？

做人凡事有兩手準備，咁樣先得穩陣，好似今次《睇樓逐呎度》參觀北角寶城閣嘅原則兩房單位，既有前門，又有後門，咁嘅設計又算唔算得上係「兩手準備」呢？其實，呢個單位廚房嘅露台位，設有一道防煙門，可以直通後樓梯，請朋友返嚟食飯，煮煮吓發覺唔夠豉油，或者突然想加餸，都可以「靜靜雞」落街買，唔使驚動客人！



單位實用面積318方呎，樓底約8.5呎，原則「麻雀雖小，五臟俱全」，現改為開放式設計。業主將廳房融為一體，「變身」成近200方呎嘅生活空間，大大增加視覺上嘅空間感。尤其係單位盡頭，容納兩個平排而列嘅房間，每個面積約49方呎。



不過，有啲業主嫌廳堂及兩個房間獨立開則過於逼狹，索性將兩個睡房嘅牆身拆掉，令房間近100方呎空間融入廳堂。廳房二合為一後，起居空間雖然變咗studio，「一眼見晒」，私隱度大減，但長15.33方呎，闊10.97方呎，空間感十足，擺放家具隨心所欲。



值得一提嘅係，空間改動後，窗位長逾10呎，令室內光猛舒服。另外，單位設有獨立廚房，長7.48呎，闊4.4呎。至於廚房旁邊嘅浴室面積不足30方呎，空間偏細。



寶城閣坐落七姊妹道，鄰近港鐵站及英皇道，生活便利。物業為單幢式設計，每層1伙，標準單位尺碼跟上述走訪單位相同。世紀21日昇黃文龍表示，現時最平放盤叫價538萬元，較年中高位標準戶破頂價回落約3%。



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