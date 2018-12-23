孖妹S檔案︰人工智能侵襲　金融業絕處逢生？

每逢年尾攞完花紅，市場都會有一股轉工熱潮，期待新一年有新開始！不過，今年市況唔好，唔知筍工仲多唔多。而且金融科技日新月異，孖妹係時候問吓金融「財子」、「財女」，睇吓行內咩職位前景最好。勢估唔到，竟然有人話要小心AI(人工智能)搶飯碗？



【經濟研究】前景黯淡 建議做藍領

賴：大和資本市場亞洲(除日本外)股票研究部首席經濟師 賴志文



賴：金融工種唔吃香之餘，仲係夕陽行業！受到行業規管及人工智能嘅威脅，前景黯淡。



Kitty：(聽完一額汗，原本仲諗住搵番個金融財俊Boy friend添)但做到好似你咁成功，喺行內出晒名咪掂囉。向新末日博士致敬！



賴：咁我自己做研究，梗係覺得研究好。但其實金融業咩工種，命運都差唔多，都會被AI取代，唯獨識操控AI嘅人，才可Winner takes all。



做研究主要掌握宏觀經濟及地緣政治，而依家嘅市況比10年前複雜好多，所以研究難度更高，入行門檻亦隨之提高。我做咗研究廿幾年，優勢就係累積咗唔少經驗。我見好多大學生都修讀金融相關課程，但佢哋要有心理準備，喺書本上學到嘅同現實可以有好大差距。



Kitty：咁唔做金融做咩好？



賴：做藍領、開鎖、水喉或電器技工，呢啲工作反而AI做唔到，而且每次提供服務就收500至1,000元，都幾好搵。



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【銀行業】職位廣泛 需各類專才

王：星展銀行(香港)財資市場部董事總經理 王良享



Kitty：啲人話做銀行業好老土...



王：No！唔好有錯覺，以為機器可以取代人，銀行就唔再需要人去營運。我喺銀行界做咗好多年，覺得對人嘅要求唔係話突然改變咗好多，反而係一直演變，不斷進步。銀行業職位愈嚟愈需要唔同專業嘅人才，金融科技專才、心理學家、律師等都啱。單係財資市場部，就有好多唔同崗位，包括從事銷售、產品設計，以及中後勤等。



Kitty：不過，做心理學家同律師，好似同成為銀行家大纜都扯唔埋噃。



●各部門設數據分析員



王：你有所不知，入銀行業最重要符合以下條件。對金融市場及合規法例有基本認識；要有好奇心、創造力及良好嘅溝通技巧。另外，需要你善用自己嘅專業背景幫公司增加價值。



銀行係有好大空間畀員工發揮，例如已經用咗好多員工整嘅數百個應用程式介面(API)，即提供延伸服務，例如某系統以前純粹係交易員專用來買賣外匯，但其後更可與客人嘅介面銜接，客人都獲取到外匯資訊。目前公司每個部門都幾乎有一個數據分析員，將大量數據轉化為有用資料。所以我哋歡迎各行各業嘅專才。



Kitty：工作要求咁高，人工有冇得加先？



王：自2008年發生金融海嘯之後，美資及歐資銀行員工底薪有所提高，但花紅就降低咗。至於投行及商業銀行，前者普遍工時長，但花紅多；後者就有較穩定嘅底薪，但花紅就設有上限。最後揀邊類銀行，都係睇自己性格及興趣。



Kitty：你已經升到管理層，喺仕途上仲有咩追求？想有咩成就？



王：一家上市公司做嘅嘢要同股東交代。身為管理層當然希望員工喺工作上搵到滿足感，亦希望公司喺環境、社會和企業及管治範疇上成為可持續發展企業。



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【理財策劃】競爭激烈 加薪贏通脹

張：美國萬利理財亞太區總裁 張佩儀



彩兒：市道唔好，見到地產經紀搶客搶到打交，理財策劃行業係咪一樣咁激烈？

張：要視乎你做咩崗位，Sales易入行，無論係保險經紀（Broker）、保險代理人(Agent)定理財策劃師，都愈嚟愈多人做，競爭較激烈，但幸好愈嚟愈多內地人嚟投保，產品類別又多咗，所以生意都多啲。至於核數、精算、出單及理賠部門，都經常請人。



張：保險業不斷轉變，依家嘅保單多數包含理財成分，而產品種類亦多咗好多，例如保險貸款、投資、信託、年金及稅務計劃等，為客人提供全面理財籌劃，所以需要專業資格。

彩兒：Broker同Agent有咩分別呢？



張：保險經紀代表嘅係客戶，一般係無底薪，而保險經紀係可以為投保人貨比三家，喺眾多保險公司嘅保險計劃中，揀選最合適嘅畀客戶。相反，保險代理人係代表保險公司尋找客戶，銷售保單。



Kitty：人工升幅係咪好吸引？



張：一般都比通脹多啲。



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【證券界】逆市請新人 由低培訓

許繹彬：耀才證券執行董事兼行政總裁 許繹彬



Kitty：近期港股成交減少，唔知會唔會影響到同金融息息相關嘅證券行業呢？不如請教吓行政總裁。



許：對中小型證券公司有影響，但我哋係上市公司，影響唔大，反而有客戶由其他經紀行轉過來。



彩兒：咁你哋今年有無增加人手？



許：一直都有招聘人才，特別係逆市，更加要吸納金融新一代，如果唔係當旺市個陣就有排搶人才！我哋請人最主要睇求職者態度，學歷都係其次。就算係一張白紙，我哋好願意畀機會同培訓。



Kitty：其實證券界人才點分類？有無邊種工種最吃香？



許：主要分為分析員同營業員。分析員主要靠經驗累積，而營業員就可以好似白紙慢慢學起。只要肯學兼肯做，就可以升職，由初級升到高級，主要係考埋個牌，相信只需一年時間多啲，人工就跳升至兩萬蚊左右，當然實際上因人而異。



彩兒：至於花紅及雙糧，來年你哋公司又點安排？



許：講到花紅及雙糧，我哋來年一定有，但幅度都係睇當時社會環境，畢竟證券行業離不開經濟。



Kitty：的確係，咁你又點睇證券行業前景？



許：我就睇好證券業前景，皆因香港本身就以金融業為經濟重心，以金融國際大都會為名，所以香港喺未來的日子都會繼續發展金融業。



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【五類工種勢淘汰 私人銀行最穩陣】

謝：香港財務策劃師學會副主席 謝汝康



謝：有五類金融工種遲早被取代，包括處理數據、做分析、操作及執行、合規及部分人性化服務。證券行業首當其衝，因為本身做交易、結算及交收等工作要求唔高。



彩兒：人性化工種都無埋，點解？



謝：部分啦。依家仲會用銀行分行服務嘅只剩低老伯伯，年輕一代全部用網上理財服務。有銀行及保險公司亦用緊聊天機械人Chatbot，佢哋會好有耐性講解服務，仲會愈學愈叻。



彩兒：我覺得同人講野實在啲，同Robot傾好似傻仔。



謝：人同人之間關係確實微妙，亦解釋到點解做私人銀行係穩陣啲，佢哋為高端客戶投資，包括股票、債券、私募基金、房地產及古董等。



彩兒：咁佢哋都要幫客賺到錢，客人先會繼續聘用。



謝：啱！最近見內地、香港及新加坡都多咗家族辦公室開業，就知普遍有錢人近月嘅投資喺跌市無咩輸之餘，私人銀行服務需求仲愈嚟愈大。



Kitty：聽聞合規部高薪挖角噃。



謝：可惜佢挖嘅唔係剛畢業大學生，而係有10年經驗嘅合規部員工。再者，近年合規部人工高，隨時有百萬元年薪，主要因供求失衡所致。



Kitty：唉呀，好羨慕佢哋。



謝：No...金融監管科技愈嚟愈先進，純粹識別合規風險嘅工作遲早會被AI取代。



彩兒：發展AI係大勢所趨，人唔努力就會被淘汰。



謝：無錯！AI並唔係科技，而係橫跨各個行業嘅價值鏈。



彩兒：咁投身金融行業，仲有無前途？



謝：我估金融業遲早市況不定，需求萎縮，出現裁員潮，但相信唔喺明年發生。證券行員工及中後勤人員最危。我唔建議囡囡投身呢行，入邊行要睇大趨勢，例如銀髮市場好龐大，我朋友為退休人士裝修屋企，都幾好做。

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