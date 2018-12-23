港錢無國界︰波蘭女賣奢侈品　冀年年買樓

波蘭美女Ewa Stachurska(譯名伊婉)，當年因陪同丈夫到上海工作，便膽粗粗向所任職的遊艇公司提出Home Office建議。豈料老闆反而讓她在上海開設分公司，並開拓中國市場，令當時31歲的她，成為公司董事總經理，其後更來港發展。現於另一家遊艇公司任職高層的她，早在法國置業，希望每年買多一層樓，目標地區是法國、波蘭等，但為何不在港置業？



回憶當年來到內地及香港，她稱至今仍相當難忘。Ewa大學成績優異，未畢業已有遊艇公司向她招手，惟她婉拒了。她在畢業後，該公司再次聯絡，成功招攬她加入。她入職後主要在波蘭負責遊艇推廣，期間曾搬到法國與法籍丈夫生活，公司亦讓她在家工作，間中回波蘭匯報。



●拓內地市場 任董事總經理

正當事業發展得如火如荼之際，丈夫竟要遷移至上海工作。她心想，波蘭與法國的距離尚且不太遠，但波蘭與上海就有半個地球的距離。她本來認為，若向老闆要求Home Office，獲答允的機會率應相當低。誰不知申請獲批之餘，原來她的老闆早已打算拓展中國市場，而上海為中國富豪的聚居地，是未來要進駐的目標地區，所以毅然派她開拓內地市場。



愛情事業兩得意的她，當年30歲出頭便成為了公司董事總經理，但一直保持謙卑，特別是去到一個全新發展的地區，要更獨立及尊重當地文化。她了解到上海雖然已是國際化城市，但若要接觸更多客源，必須學習中文。所以她在上海大學修讀MBA課程，閒時會閱讀中文教科書。她這種堅毅不屈的性格，為公司帶來更多客源，其中包括來自三亞及北京的買家。



●港呎價太貴 寧揀歐洲物業

3年前，她與丈夫決定由上海移居香港，現於國際遊艇公司Simpson Marine Ltd.擔任要職，主責公司營銷。她指，香港及上海同為國際金融城市，香港人的生活節奏以及工作效率更快，除樓價外，物價其實相若。



遊艇業界多以男士主導，因此她從加入遊艇行業開始，已為自己定下一個目標，希望能打破宿命。為達成目標，她事事主動發問，願意嘗試，失敗了便重新出發。事實證明，自投身職場開始，她「升職快過坐直升機」，更將女性柔和的領導風格帶入職場，引領公司發展變得更多元化。



目前Ewa與在國際學校任職老師的丈夫育有一子一女，明年3月小女兒亦會出生，一家人基本上已漸漸習慣香港的生活。夫婦二人屬高薪一族，在上海生活時，以1.5萬元人民幣租住逾1,200方呎單位，現時於香港南區的居所面積則細一半，惟租金貴逾倍。她表示，若要在香港租住逾千呎的單位，租金至少是上海的兩倍，雖然現居所空間較小，但可望海景，亦能維持儲蓄的習慣。



近年夫婦二人有着共同的投資理念，就是打算每年多買一層樓，但香港樓價太貴，並非是他們的心儀投資地區。



據Global Property Guide資料顯示，波蘭七大城市於2018年第一季平均樓價按年上升6.9%，其中Ewa的家鄉Gdańsk的升幅更是跑贏其餘城市，現時該城市的平均呎價雖然按年上升17.5%至約1,745港元，但與香港逾萬港元的呎價相比，相距甚遠。她直言香港樓價高昂，令人吃不消，所以不會選擇在港置業或投資物業。



她坦言，任職國際公司的薪酬算高，加上多年來一直有儲蓄，又認為物業始終為投資首選，未來退休或小孩長大後亦能有一個居所，所以希望添購物業。她看好歐洲國家樓價升值潛力，包括法國、波蘭、西班牙及葡萄牙，更已率先於法國置業，近期完成裝修，準備出租。



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【13歲獨自外遊 選修語言系】

波蘭語在全球並不流通，只限在當地溝通，正因如此，Ewa自小已對其他國家的語言感興趣，認為語言就是未來。她直言，全因當年小學老師對教學的熱誠，令自己深深愛上學習，希望長大後能成為老師。



她自小已主動學習，從來不用父母操心，考試成績名列前茅，父母決定送上一個獎勵旅遊，當年她只得13歲，為訓練她變得更獨立，以及慳錢，她便獨自一人去旅行。



Ewa表示，當時是自己第一次去旅行，當年波蘭經濟低迷，旅行是奢侈的活動，若不是富豪，乘坐飛機更是天方夜譚。父母為她報了旅行團，目的地是法國，當時由波蘭出發，足足坐了30小時的旅遊巴。



有了人生的第一次出國經歷，她的眼界頓時變得更廣闊，更引領她在大學選修語言學系。隨着工作年資增長，加上本身對語言的着迷，她精通八國語言，包括波蘭文、中文、英文、法文、意大利文、日文、葡萄牙文及西班牙文。



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【香港「養艇」難買家反而最多】

遊艇被視為富豪玩意，售價由數千萬至數億元不等，除本身的船價之外，保養及其他雜費亦相當「襟計」，加上要安排停泊的位置，「養」遊艇確不是易事。Ewa表示，現時香港的遊艇位供不應求，可以說是有錢亦買不到，有部分遊艇只能停泊在避風塘或是海中央。



她又指，近年亞洲的遊艇市場中，以香港買家的佔比最多，亦有不少內地買家亦會特意來港參觀遊艇展，其次為新加坡。此外，這一兩年來自東南亞國家的買家有明顯增長，相信未來其他新興市場客戶對遊艇的需求，亦會有增無減。



該公司除代理遊艇品牌外，亦有買賣二手遊艇，甚至提供管理服務。但遊艇值得投資嗎？她指，買家不會單以投資角度出發，因若將遊艇出租，租金只能夠抵消保養等費用，沒利潤可言。



同時，買遊艇原來可申請按揭。她稱，遊艇按揭在歐洲頗流行，當地銀行亦相當熟悉，惟香港買家則多以一筆過付款。而該公司有為買家提供按揭服務，一般可敍做遊艇價之七成按揭，最長還款期為10年。



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