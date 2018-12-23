內銀舵手都唱淡！現時買內房賺不了錢

內地傳媒報道，建設銀行(00939)董事長田國立直言：「我搞了一輩子金融，現在買房也賺不到錢了，你現在買不就是高位接盤了嗎？」



他解釋，目前中國房地產市場太發達了，發達到歐美都遠遠望塵莫及。據統計，美國樓市總值30萬億美元，中國則已達40萬億美元。



他說：「房子真的蓋夠了，據國際統計，人均1:1.1基本就夠住了，但為甚麼大家老是覺得住房難？住房貴？原因是結構問題。美國是發達國家，城鎮1/3的人是租房，德國40%甚至更多的人是租房，這些市場房地產很難炒起來，但在中國，最多只有10%的人租房。」



更甚的是，他指出，美國於(2008年)次按危機時，住房空置率不超過10%；日本住房空置率約在13%左右，目前中國住房空置率數據還未公開，但空置率比他們都要大很多。



他又稱，目前中國房地產信貸總量38萬億元人民幣，佔總信貸規模的28%，而且新增率還在不斷升高。他警告，信貸是「有天花板的，我們不能碰及那個底線」，日本房地產泡沫、美國次貸危機的教訓已經足夠了，建議政府應大力鼓勵租房。

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