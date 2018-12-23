今年新盤吸金王！凱滙推售兩期11日套現逾147億

聖誕佳節氣氛轉濃，但無阻新盤繼續熱銷。信和置業(00083)等合作的觀塘凱滙第2期，今日(12月23日)首度開售338伙已近沽清。連同第1期首兩輪沽清的871伙計算，整項目兩期於短短11天內極速售出逾1,200伙，套現逾147億元，後來居上成為今年新盤吸金王。



市場估計，發展商有機會今晚再度加推應市，料最快下周進行新一輪銷售。資料顯示，該盤今日發售的單位，折實平均呎價約1.84萬元，當中首度推出開放式廚房一房戶，折實入場費由682.18萬元起。

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