求翻身！Apple擬與印度政府商議在當地生產iPhone

外媒報道，印度商務部長普拉布(Suresh Prabhu)透露，將會在明年1月與蘋果公司(Apple Inc.)高層商討在印度生產iPhone。



較早前，產業研究公司Counterpoint發表最新數據預期，iPhone在印度第4季的節日旺季銷售將下滑約1/4。另一研究機構Canalys則估計，今年以來印度iPhone銷量下降約四成，市佔亦由去年的2%下降至1%。有分析指出，iPhone在印度銷情欠佳，主要是定價過高。



目前印度對進口的智能手機等電子產品徵收約15%關稅，並且擬進一步把稅率上調至20%。印度政府近來更極力推動「Made in India」(印度製造)計劃，以促進當地生產及就業。



蘋果公司雖然有意在印度擴大生產，惟仍希望向印度政府爭取更多政策優惠，該公司曾向政府提出轄免部分稅項、放寬三成手機零件必須在當地採購等規定，但印度政府拒絕了大部分請求。

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