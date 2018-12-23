有專家10月預言道指會突插5千點　現警告再瀉4千

外國傳媒報道，早於2017年4月預言道指會飆上3萬點、至今仍堅持其目標的投資顧問公司The Arora Report首席投資官Nigam Arora最新表示，投資者要有心理準備道指再瀉4,000點以上(即可能跌至18,000點水平)，惟之後會重拾升勢，目標仍是2021年前升上3萬點。



他指出，道指再挫4,000點聽起來令人震驚，惟值得有此準備，因今年第4季道指就已經由歷史高峰累瀉4,000點了。不過，道指不會一下子直插4,000點，因近期已經歷了一輪拋售，相對強弱指數(RSI)顯得非常超賣，往績預示會出現技術抽升，建議投資者持有的淡倉可以「食胡」，同時趁股市反彈時，多持現金及再開淡倉。



他早前透露，基金之前持有較多現金及淡倉作對沖，近期已大幅減持淡倉，並再增持現金，之後會擇機買股，但不建議投資者過分買入俗稱「FAANG」的5大科技股及早前的熱門股。原因是今次跌市是因「被動投資」，他們之前一窩峰地定時定候買入受捧股份，也可以一同沽貨套現，形成的沽售壓力是市場一下子難以承接，預計熱門股難言見底。



回顧10月中，他已呼籲投資者要提防突如其來的大冧市，當時標題為「你準備好道指突然狂跌5,700點嗎？」為何是5,700點？他當時指出，是參考1987年10月「黑色星期一」的單日大冧23%，套用於今天的市況就是5,700點，跌市原因就是「被動投資」會羊群式沽貨。



他憶述，於道指處於16,000點時，為市場上極少數人給予道指30,000點目標，之後不斷重申觀點，並預計在總統特朗普首次任期完結前(即2021年左右)出現。因此，投資者不要害怕今次跌市會持續很久，估計特朗普會想辦法製造升市，以爭取連任。

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