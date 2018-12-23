全球經貿戰：有望緩和！中方透露與美對話有進展

內地傳媒報道，中國商務部新聞發言人表示，於12月21日，中美雙方進行副部級通話，再次就彼此共同關心的貿易平衡、加強知識產權保護等問題深入交換意見，取得新的進展。雙方還討論了下次通話和互訪的有關安排。



商務局又稱，下一步將進一步縮減《外商投資准入負面清單》(換言之，即開放更多市場)，繼續推進投資自由化便利化，為外國投資者創造更有吸引力的投資環境。



所謂《外商投資准入負面清單》，是指國務院以清單方式明確列出在中國境內禁止和限制投資經營的行業、領域、業務等，各級政府依法採取相應管理措施的一系列制度安排。



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