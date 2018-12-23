想知2019年金融市場大勢？要留意標指2450點

2018年快過去，惟投資者別輕視美股周一起餘下的5個交易日及2019年首兩日！即24日、26至28日、31日，以及1月2至3日。



根據《股市交易者年鑑》一書中指出，美股在聖誕新年檔期(年底最後5個交易日和新年最初2個交易日)多數上漲，故又稱為「聖誕升浪」，這7天交易日平均回報約1.4%，若標指升幅未達這水平，可能意味即將進入「熊市」或「深度調整」！



舉例來說，2017至2018年標指的「頭尾7日」，即2017年12月22日(23至25日為假期)、26至29日，以及2018年1月2及3日(1月1日為假期)，這7日僅累升0.5%，不符合平均升1.4%的準則，今年果然「深度調整」。



因此，以標指上周五(12月21日)收報2,416點而言，若直至2019年1月3日收市不能處於2,450點或以上，即不能累升1.4%或以上，2019年難望牛氣沖天。雖然近期港美股市有背馳，但美股不濟，香港股市很難獨善其身，樓市與股市亦有正關連，可考慮留意一下。

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