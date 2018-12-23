李氏大藥廠增購CVie Investments逾五成股權

李氏大藥廠(00950)公布，擬透過旗下非全資附屬公司Windtree Therapeutics Inc(WTI)，以合併的方增購CVie Investments Limited約50.42%股權。



集團原持有CVie的49.58%股權，因換股，集團及其他股東將獲得WTI的806萬股及820萬股普通股於WTI的股權。



在合併事項完成後，集團佔WTI的股權將由約74.80%減少至約54.46%；其後，集團將為一名配售代理的費用42.1萬美元而配發11.4萬股，集團於WTI的股權進一步減少至約39.9%。



CVie為投資控股業務公司，集團表示，認購事項有助於獲取額外資金及帶來協同效應。

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